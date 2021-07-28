Опасность в смоге. Дым от лесных пожаров в Якутии может снизить иммунитет

Якутию охватили лесные пожары. Их площадь растет, а смог распространяется на другие города. Продукты горения могут быть опасны как для здоровых людей, так и для тех, у кого уже есть проблемы с дыханием. Они даже могут понизить иммунитет человека на фоне пандемии.

В Якутии уже несколько недель горят леса. Площадь пожара составляет более 1,3 миллиона гектаров. Дым от огня пришел в Иркутск, при этом в воздухе на зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

До этого смог от лесных пожаров накрыл якутский город Мирный, а жители Тюмени пожаловались, что город затянуло дымкой и появился запах гари. В самой Якутии концентрация диоксида азота была превышена в 6,5 раза, а жители начали обращаться к врачам из-за дыма.

Для борьбы с пожарами в Якутии даже вызывали искусственные дожди. К таким осадкам прибегали в Вилюйском, Горном и Нюрбинском районах. МЧС также увеличило число авиации в Якутии. В город Мирный отправили два Бе-200ЧС Красноярского и Южного комплексных авиационно-спасательных центров.

Смог над Якутией

Пожары на Дальнем Востоке и в Сибири происходят почти каждый год. Только в прошлом году их площадь в Красноярском крае составила 16 тысяч гектаров, а в Челябинской области возникло около 10 природных пожаров.

Житель Якутска Уруйдаан Алексеев рассказал «360», что последние пять лет в городе летом есть задымленность.

«Дым в первую очередь режет глаза, а так проблем с легкими пока нет. Но пока что не обследовался, может, потом даст результаты», — отметил он.

Власти, по его словам, рекомендуют жителям оставаться дома, а добровольцев отправляют тушить пожары.

Люди спасаются от смога по-разному. Жительница Якутска Елена Тимофеева рассказала «360», что в домах закрывают окна, включают увлажнитель и развешивают мокрые полотенца. Но к задымлению прибавилась и другая проблема — насекомые, которые летят из леса в город.

Она отметила, что с каждым годом жить в регионе становится все сложнее. Зимой жители ждут лето, но потом начинаются пожары и приходит смог.

«Все ждут зиму. Хотя и −50 градусов, лишь бы дышать было чем. Если бы не работа, родные, друзья, давным-давно бы уехали», — добавила Тимофеева.

По наблюдению бывшей жительницы Якутска Ольги, в этом году пожары самые масштабные и длительные. Несмотря на это, власти не спешат объявлять чрезвычайную ситуацию.

«Каждое лето я переживаю за родных, как они перенесут лето в дыму. Уже стало привычным, что две недели в июле мы дышим смогом. Наверное, для астматиков это ужасный период», — сказала Ольга.

Она отметила, что местные жители взяли инициативу в свои руки, собирали деньги на экипировку волонтеров и создали штаб в Якутске.

Опасность в дыме

Смог и дым, которые распространились по городам Дальнего Востока, могут быть опасны для организма. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак рассказал «360», что вдыхание дымного аэрозоля повреждает легочную ткань.

Повреждаются бронхи, мелкие бронхи и легкие. Нарушается газообмен в организме Сергей Бабак.

В группе риска находятся страдающие бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, бронхитными обструктивными заболеваниями. У них могут быть приступы удушья, кашель, ухудшение дыхания, появление одышки и мокроты.

«Для больных достаточно небольшого количества частиц — и это вызовет обострение болезни», — отметил пульмонолог.

На фоне пандемии вдыхание продуктов горения может негативно повлиять на иммунную систему. Пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко объяснил, что смог может повлиять и на иммунитет.

«Иммунная система — это защита человека не только от иммунных заболеваний, но и вообще от стресса. А вдыхание продуктов горения — это тоже стресс для организма, поэтому, конечно, иммунная система может повреждаться», — добавил специалист.

Запах гари от лесных пожаров может распространиться даже за пределы материка. Карабиненко добавил, что ветер разносит его на сотни километров. «Этот запах чувствуется даже на Сахалине и Курилах», — рассказал он.

Защитить организм

Если вы оказались в зоне задымления, нужно соблюдать несколько правил. Роспотребнадзор порекомендовал не находиться на воздухе рано утром, поскольку именно в это время смог особенно силен. Лучше всего не покидать дом, особенно в жаркую погоду.

Чтобы не допустить обезвоживания и потери микроэлементов, стоит чаще пить воду с добавлением лимона, зеленый чай, морсы, минеральную и щелочную воду.

Если же запах дыма усилился, то необходимо использовать специальные маски или увлажненные марлевые повязки, а проемы в окнах и дверях изолировать влажной тканью.

Ведомство также порекомендовало исключить алкоголь, отказаться от сигарет и есть пищу, которая легко усваивается, богата витаминами и минералами.