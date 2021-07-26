Жители Тюмени пожаловались на запах гари

Жители Тюмени жалуются на запах гари. В МЧС сообщили, что техногенных пожаров в окрестностях города не зарегистрировано.

О жалобах тюменцев написал 72.ru. Читатели рассказали, что с утра город затянуло дымкой, в городе появился сильный запах гари.

В региональном МЧС Znak.com сообщили, что техногенных пожаров не зарегистрировано. В пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области в разговоре с ТАСС отметили, что за последние сутки лесных пожаров зарегистрировано не было. Однако есть действующий пожар в Ялуторовском районе. Запах гари может идти оттуда.

Издание Znak.com со ссылкой на СКАНЭКС также отметило, что, по данным карты пожаров, накануне был зарегистрирован пожар за поселком Антипино в лесополосе. Еще один пожар произошел на промплощадке завода «Электросталь Тюмень» (УГМК).

Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных о лесных пожарах.

Накануне в Калифорнии произошел лесной пожар, который уничтожил более 190 тысяч акров (больше 76 тысяч гектаров).