Искусственные дожди вызвали в Якутии для борьбы с лесными пожарами

В трех районах Якутии вызвали искусственные дожди, чтобы помочь тушащим горящие леса пожарным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Практически месяц помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов», — приводит агентство текст сообщения штаба.

Для вызова дождя в воздух поднимали самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. К искусственным осадкам прибегли в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах — там сейчас самая сложная ситуация с пожарами. Синоптики составили прогноз, согласно которому в разных местах Якутии пройдут естественные дожди. Изменение погоды на руку спасателям.

Накануне МЧС увеличило группировку авиации в Якутии. В Мирный прилетели два Бе-200ЧС Красноярского и Южного комплексных авиационно-спасательных центров. По последним данным, за сутки в регионе потушили 14 лесных пожаров на площади 82 тысячи гектаров.