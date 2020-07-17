Минэкологии сообщило о десятках природных пожаров в Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области сообщило о десятках природных пожаров в регионе. Горит лес в Ильменском заповеднике и лесной зоне озера Тургояк.

Уточняется, что накануне в городе Миассе, где расположен заповедник и Тургояк, ввели запрет на въезд в леса. Близ озера горит 1,2 гектара леса, в заповеднике — три гектара, пишет сайт Ura.ru.

«Из аномальной жары леса сейчас начинают гореть от непотушенного окурка. Все пожары сейчас от беспечности людей. К тушению пожара, начавшегося ночью, сразу приступили специалисты ГУ МЧС по региону», — отметили в ведомстве.

В Миасс съезжаются туристы со всей России. По выходным на берегах озера Тургояк отдыхают порядка 30 тысяч человек. На въездах образуются пробки. После людей остается много мусора.

Самый масштабный пожар охватил 70 гектаров. Он произошел в Челябинском военном лесничестве. По словам сотрудников Главного управления лесами области, ситуация ухудшается. В настоящий момент самый большой риск возникновения природных пожаров в Варненском, Увельском, Кизильском районах и в Южноуральске.