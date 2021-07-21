Жители Якутии стали обращаться к врачам из-за дыма от лесных пожаров

Лесные пожары продолжают полыхать в Якутии. В данный момент действуют 208 очагов. Местные жители стали обращаться ко врачам. Они жалуются на плохое самочувствие из-за дыма. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство уточнило, что концентрация диоксида азота в Якутске превышена в 6,5 раза.

Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск остаются в зоне задымленности, уточнили в пресс-службе МЧС РФ. Специалисты проводят постоянный мониторинг воздуха.

«Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты», — сказано в сообщении ведомства.

При обострении заболеваний надо немедленно обращаться к врачу.

Роспотребнадзор по Республике Саха и Якутское управление гидрометеослужбы проводят лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах, отметили в министерстве.

«На территории республики действуют 216 природных пожаров. Проводятся работы по тушению 83 лесных пожаров, расположенных на территории 14 районов. На сегодняшний день из них локализовано 10 лесных пожаров», — сказано в сообщении на официальном сайте Минэкологии региона.

В тушении огня участвуют 2100 человек и 291 единиц техники. На особом контроле находится ситуация с пожарами в Оймяконском, Горном районах, а также в Дикимде, Магарасе и Кюерелях.

По данным МЧС РФ, высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского, Таттинского, Усть-Майского районов.