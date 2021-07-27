Густой дым от лесных пожаров окутал город Мирный в Якутии

Якутский город Мирный затянуло густым дымом из-за лесных пожаров. В районе зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 87 тысяч гектаров.

«На верховьях реки Моркока (район поселка Айхал) — два пожара. Один лесной пожар зафиксирован в районе поселка Чернышевский. Два лесных пожара — на верховьях реки Улахан Ботуобуя (южнее села Таас-Юрях). В последний момент один пожар к югу от села Таас-Юрях был локализован и ликвидирован. Один лесной пожар продолжается неподалеку от села Сюльдюкар», — сообщили в экстренных службах Yakutia24.

Лесные пожары бушуют в Якутии уже не первую неделю. В огне несколько районов. Территория Западной Якутии обширно окутана дымом.

Ранее экоактивистка Роза Дьячковская сумела обратить внимание американского актера Леонардо Ди Каприо на ситуацию с лесными пожарами в Якутии и попросила его помочь в борьбе со стихией. Актер согласился это сделать, но власти Якутии отказались от помощи. Накануне вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников заявил, что удалось ликвидировать 86 лесных пожаров за 24 и 25 июля.