Гинцбург призвал вакцинировать 70% россиян за 2–4 месяца ради снятия ограничений

В течение двух-четырех месяцев необходимо вакцинировать от коронавируса большинство россиян. Речь идет о 70% населения, это позволит оставить в прошлом все неудобства и ограничения, вызванные пандемией.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург во время круглого стола о необходимости вакцинации от коронавируса. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Если мы в течение двух-четырех месяцев сможем провакцинировать (а мы должны это сделать) большую часть нашего населения, порядка 70%, тогда мы будем защищены от этого возбудителя. И те неудобства, связанные с ограничением, ношение масок и перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — подчеркнул он.

Гинцбург также отметил, что летальность от ковида продолжает расти. Сейчас показатели увеличились с 1–2% до 5–10%.Поэтому людям необходимо вакцинироваться — это позволит не только погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет, но и послужит в качестве средства профилактики.

При этом Гинцбург напомнил, что штамм коронавируса постоянно мутирует. Чтобы защититься от новых разновидностей вируса, нужно вакцинироваться каждые полгода. Прививки необходимо делать и тем, кто переболел, чтобы постоянно обновлять титры антител в крови и поддерживать их на высоком уровне.