Инфекционист рассказал, кто может заболеть ковидом повторно

Случаи повторного заболевания ковидом — это редкость, однако они могут встречаться у людей с хроническими болезнями и дефицитом иммунитета. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Повторные случаи [COVID-19] могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведtнной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — объяснил ученый.

Вознесенский добавил, что сейчас не существует штамма коронавируса, от которого нет защитного иммунитета.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Сделать бесплатный укол может любой желающий. Специалисты считают, что прививочная кампания завершится к концу лета после формирования коллективного иммунитета. За все время пандемии российские медики выявили 5 009 911 случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умер 118 801 человек. Выздоровели 4 624 212 заразившихся.