Италия уходит в белую зону. Как одна из худших по ковиду стран добилась отмены части ограничений

В Италии отменили ношение масок на улице, а все области перешли в белую зону. Она считается безопасной с точки зрения эпидемиологических рисков. В стране идет массовая вакцинация, к которой допустили все слои населения. Сейчас в Италии полностью вакцинированы 29,1% жителей.

Чуть более года назад эпидемическая ситуация Италии считалась одной из худших в мире. Страна била рекорды по числу ежедневных заражений и смертей от ковида. Похоже, темные времена для Италии закончились. По сообщениям The Local, министр здравоохранения объявил о смягчении коронавирусных ограничений во всех регионах страны, поскольку число новых заражений остается низким.

Последний регион, все еще относящийся к желтой зоне, Валле-д’Аоста, присоединится к остальной части страны и перейдет в белую зону. Это означает, что жители смогут звать к себе больше людей в гости. Желтая зона позволяла приглашать только четырех человек, не считая детей.

С понедельника люди во всех регионах также смогут забыть о ношении масок на открытом воздухе. Их все еще нужно будет надевать в общественных местах внутри помещений и в общественном транспорте.

С апреля в Италии возобновили работу рестораны, бары, кинотеатры и тренажерные залы. Комендантский час, действовавший с полуночи до 05:00, отменили 21 июня.

Жительница Рима Ида рассказала «360», что сейчас в стране почти не осталось ограничений. На входах в рестораны и кафе ни у кого не требуют сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Путешествовать по Европе тоже можно без прививки, главное — иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста. Однако ходят слухи, что скоро откроются клубы и дискотеки. И вот туда впускать будут только вакцинированных.

Пока в силе остаются правила социального дистанцирования и запрет на вечеринки и большие собрания дома.

Польза вакцинации

Снятие ограничений в стране проводится параллельно с кампанией по вакцинации, которая сейчас в самом разгаре. Из-за того что вторую дозу вакцины вводят только через три месяца после первой, в Италии пока полностью вакцинированы только 17,6 миллиона человек — это 29,1% всего населения. Еще около 52% населения получили хотя бы первую прививку. Всего было введено 49,5 миллиона доз.

В начале июня Минздрав Италии разрешил вакцинироваться от коронавируса всем лицам старше 12 лет. Большинство регионов страны после этого сняли ограничения на вакцинацию, сделав ее доступной для всех. Ранее существовал список приоритетности и вакцину могли получить только люди в старших возрастных группах и в категориях повышенного риска.

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Изначально власти допускали начало вакцинации только с 16 лет, но позже органы здравоохранения одобрили применение вакцины Pfizer детям от 12 до 15 лет.

По данным на 3 июня, около 3,3 миллиона людей старше 60 лет еще не сделали прививку. Власти планировали завершить вакцинацию самых старших слоев населения к концу июня.

По словам Иды, процесс вакцинации в стране проходит довольно быстро. Делают их не только в больницах, но и в аптеках. Для этого необходимо зайти на специальный сайт, ввести свои данные, забронировать вакцину. Сайт подберет дату вакцинации, а также укажет адрес ближайшей аптеки. После получения двойной дозы прививки на медкарту человека придет подтверждение о прохождении вакцинации.

Иностранцы также могут сделать вакцинацию в двух случаях. Первый — наличие местной медкарты. Без нее прививать не будут. Если человек живет в Италии на постоянной основе, то он может подать заявку на ее получение. Второй — это дождаться «открытого дня». В такие дни (но проходят они редко) прививку может сделать любой желающий.

Отношение к вакцинации в основном положительное. Ида рассказала, что в ее окружении почти все поддерживают вакцинацию, за исключением нескольких человек.

«Взрослое поколение все провакцинировалось. Почти все мои коллеги в возрасте 30 лет уже сделали вакцину. Часть молодежи пока думает, хочет еще немного подождать, посмотреть на ее эффект», — отметила собеседница.

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Жительница Венеции Ксения добавила, что отношение к вакцинации может отличаться от региона к региону. Например, в Венето, куда входят города Венеция, Беллуно, Падуя, Ровиго, Тревизо, Верона и Виченца, отношение очень хорошее.

«На вакцинацию не попасть, потому что очень большая запись. И это при условии, что прививают в день по 40 тысяч человек», — рассказала она.

По словам Ксении, в ее окружении все уже вакцинировались и с большой охотой. Сама она только недавно смогла записаться на прививку, потому что попала в самую молодую категорию населения. Для нее вакцинация до недавнего времени была недоступна.

Опасность не миновала

Несмотря на кампанию по вакцинации и низкие показатели по заболеваемости, опасность полностью еще не миновала. Высший институт здравоохранения (ISS) заявил в своем отчете в пятницу, что на индийский штамм коронавируса теперь приходится более 16% новых случаев в Италии, и предупредил, что этот вариант более заразен.

Борьба с пандемией еще не закончена, и на подходе четвертая волна.

«С апреля все данные говорят нам о том, что эпидемическая ситуация постоянно улучшается, но мы не можем забывать, что это результат месяцев жертв, закрытий и красных зон», — сказал вирусолог из Миланского государственного университета Фабрицио Прельяско.

По его словам, четвертая волна — это ожидаемая реакция на послабление коронавирусных мер. Однако ее последствия будут гораздо меньше благодаря активной вакцинации населения.

В воскресенье, 27 июня, в стране зафиксировали 782 новых случая заражения и 14 смертей.