Индийский штамм вызвал третью волну пандемии. Он не просто заразный, но еще и более опасный

Виновником третьей волны пандемии с уверенностью можно называть индийский штамм коронавируса. Он заразнее, тяжелее переносится и очень быстро поражает легкие. Врачи уверены, что из-за стремительного развития ковида организм может не успевать выработать свои антитела. Но российский «Спутник V» защитит от сильных осложнений.

Новые симптомы

Коронавирус «дельта», который также называют индийским штаммом, уже показал свою опасность — именно из-за него по миру прокатилась третья волна пандемии. В России пока заболеваемость растет, во многом причина в природе нового варианта вируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко уже призвал россиян сократить все контакты, потому что заразность нового штамма в разы сильнее предыдущих.

У дельта-варианта коронавируса также есть и новые симптомы. Если первичное заболевание проявляется все так же — появляются головная боль, насморк и боль в горле, то именно на индийский штамм указывают диарея, рвота, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, которые могут привести к гангренам.

Но это не последнее опасное отличие «дельты». Врачи выяснили, что индийский штамм коронавируса вызывает более сильное и быстрое поражение легких. Они становятся плотнее из-за того, что альвеолы заполняются жидкостью, нарушается функция легких.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала Lenta.ru, что теперь ковид переходит в тяжелую форму за считаные дни. Кроме того, вирус стал заразнее, а вредоносные частицы внутри организма размножаются куда быстрее, поэтому риск госпитализации, как и летального исхода, выше. О последнем врачи говорить с уверенностью не торопятся.

Устойчивость к антителам

Сейчас индийский штамм коронавируса есть в почти 90 странах. В Москве, по данным Сергея Собянина, более 90% новых заболевших имели дело именно с дельта-вариантом. Очередная сложность заключается в том, что для борьбы с индийским штаммом может понадобиться в два раза больше антител, чем в случае с его предшественниками.

Новый штамм очень непредсказуем и лучше обходит иммунные реакции организма. Помимо того, что вирус легче проникает в клетки организма, там он становится более устойчивым к антителам. К тому же «дельта» уже начала мутировать дальше — в Индии сообщали и о «дельте плюс».

По мнению Сергея Собянина, в столицу индийский штамм попал еще в апреле. Этому способствовало расслабленное отношение к мерам предосторожности. А когда в Москве потеплело, многие и вовсе отказались от средств индивидуальной защиты, хотя именно в этот период шанс заразиться из-за скопления народа выше.

Вакцины против индийского штамма, по мнению ученых, работают. Мэр Москвы отметил, что если для стабилизации ситуации с уханьским вариантом коронавируса нужно было 60% привитого или переболевшего населения, то теперь данные изменились.

«Расчетный коллективный иммунитет, который мы считали достаточным — около 60% москвичей, которые уже переболели или привились, в пересчете к иммунному статусу против новой заразы, против „дельты“, снизился с 60% до 25%», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Российский «Спутник V», по словам разработчиков, остается наиболее эффективным препаратом в борьбе в том числе и с индийским штаммом. Однако реальная защита от заражения появляется только после второй инъекции.

Вакцины, подчеркивают эксперты, не дают стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Критичность ситуации в Индии врачи объяснили именно тем, что полностью привиты там были единицы — меньше 3% всего населения.