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    24 июня 2021, 14:21

    Индийский штамм вызвал третью волну пандемии. Он не просто заразный, но еще и более опасный

    Татьяна Струкова

    Виновником третьей волны пандемии с уверенностью можно называть индийский штамм коронавируса. Он заразнее, тяжелее переносится и очень быстро поражает легкие. Врачи уверены, что из-за стремительного развития ковида организм может не успевать выработать свои антитела. Но российский «Спутник V» защитит от сильных осложнений.

    Индийский штамм вызвал третью волну пандемии. Он не просто заразный, но еще и более опасный

    Новые симптомы

    Коронавирус «дельта», который также называют индийским штаммом, уже показал свою опасность — именно из-за него по миру прокатилась третья волна пандемии. В России пока заболеваемость растет, во многом причина в природе нового варианта вируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко уже призвал россиян сократить все контакты, потому что заразность нового штамма в разы сильнее предыдущих.

    У дельта-варианта коронавируса также есть и новые симптомы. Если первичное заболевание проявляется все так же — появляются головная боль, насморк и боль в горле, то именно на индийский штамм указывают диарея, рвота, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, которые могут привести к гангренам.

    Но это не последнее опасное отличие «дельты». Врачи выяснили, что индийский штамм коронавируса вызывает более сильное и быстрое поражение легких. Они становятся плотнее из-за того, что альвеолы заполняются жидкостью, нарушается функция легких.

    Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала Lenta.ru, что теперь ковид переходит в тяжелую форму за считаные дни. Кроме того, вирус стал заразнее, а вредоносные частицы внутри организма размножаются куда быстрее, поэтому риск госпитализации, как и летального исхода, выше. О последнем врачи говорить с уверенностью не торопятся.

    Устойчивость к антителам

    Сейчас индийский штамм коронавируса есть в почти 90 странах. В Москве, по данным Сергея Собянина, более 90% новых заболевших имели дело именно с дельта-вариантом. Очередная сложность заключается в том, что для борьбы с индийским штаммом может понадобиться в два раза больше антител, чем в случае с его предшественниками.

    Новый штамм очень непредсказуем и лучше обходит иммунные реакции организма. Помимо того, что вирус легче проникает в клетки организма, там он становится более устойчивым к антителам. К тому же «дельта» уже начала мутировать дальше — в Индии сообщали и о «дельте плюс».

    По мнению Сергея Собянина, в столицу индийский штамм попал еще в апреле. Этому способствовало расслабленное отношение к мерам предосторожности. А когда в Москве потеплело, многие и вовсе отказались от средств индивидуальной защиты, хотя именно в этот период шанс заразиться из-за скопления народа выше.

    Вакцины против индийского штамма, по мнению ученых, работают. Мэр Москвы отметил, что если для стабилизации ситуации с уханьским вариантом коронавируса нужно было 60% привитого или переболевшего населения, то теперь данные изменились.

    «Расчетный коллективный иммунитет, который мы считали достаточным — около 60% москвичей, которые уже переболели или привились, в пересчете к иммунному статусу против новой заразы, против „дельты“, снизился с 60% до 25%», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

    Российский «Спутник V», по словам разработчиков, остается наиболее эффективным препаратом в борьбе в том числе и с индийским штаммом. Однако реальная защита от заражения появляется только после второй инъекции.

    Вакцины, подчеркивают эксперты, не дают стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Критичность ситуации в Индии врачи объяснили именно тем, что полностью привиты там были единицы — меньше 3% всего населения.