Омские госпитали отказались принимать пенсионеров с коронавирусом. В других регионах больных размещают в коридорах

В омских больницах пациентов отказались принимать в стационар — скорые часами кружили по городу, а потом приехали к местному Минздраву. Только после этого людей госпитализировали. Регионального замминистра уже отстранили от работы, в ведомстве начали проверку. Такая ситуация сейчас во многих регионах. Но где-то больных кладут в коридорах и на лестницах, а где-то закрывают шлагбаумы, чтобы не принимать пациентов.

В омских стационарах нехватка мест — больницы не могут принять пациентов с коронавирусом, которых привозят скорые, потому что их просто некуда класть. По данным местных СМИ, бригады скорой несколько часов были вынуждены возить больных по городу. В итоге они приехали к зданию регионального Минздрава и стояли там с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание властей.

В обеих машинах были пожилые люди в тяжелом состоянии, но больницы все равно не нашли для них места. После этого Минздрав пообещал начать проверку, пенсионеров отправили в стационар. По информации портала Om1.ru, один из пациентов скончался после госпитализации. В Минздраве эти данные не подтверждают.

На время проведения служебного расследования от должности отстранили замминистра Анастасию Малову, которая отвечает за оказание скорой медицинской помощи.

Нехватка коек

Проблемы с размещением обнаружились не только у омских больниц — со всей страны приходят сообщения о том, что больные лежат не в палатах, а едва ли не во всех больничных помещениях, включая коридоры и лестничные пролеты. Так произошло в Куйбышеве. Поток пациентов с новым диагнозом настолько велик, что койки на лестнице оказались единственной возможностью принять всех в стационаре.

Но в самой больнице оправдываться не собираются — больным не отказали, а наоборот, стараются помочь всеми возможными способами. Пусть и не всегда с положенным комфортом.

«А что, было бы лучше, если бы он дома остался? Лучше пусть он лежит на лестнице, но его наблюдают и потом переведут в палату, чем он дома будет умирать. Если он дома умрет, знаете, это намного страшнее, чем он на лестнице полежит», — уверены в госпитале.

В Орле госпитали стали закрывать шлагбаумы, чтобы скорые не могли привезти им новых пациентов.

«Больницы переполнены, пациентов не берут, некоторые просто закрыли шлагбаумы, чтобы мы на скорой даже не могли въехать на территорию больницы. И людей приходится оставлять дома. <…> Если ситуация такая, что дома человека оставлять нельзя, мы все равно везем его, ругаемся со стационаром, упрашиваем, чтобы все-таки взяли, хотя они и говорят, что мест нет. Люди остаются дома, боятся смерти, они начинают дома задыхаться. Мы делаем укол, кислород даем, который есть в автомобиле скорой помощи. А больше ничем помочь не можем», — рассказал фельдшер скорой помощи.

Людей в стационары не принимают все из-за той же переполненности. Фотографии с очередями из десятков карет скорой помощи быстро распространяются в социальных сетях.

Не только пациенты

В орловских больницах есть и другая проблема: там катастрофически не хватает медицинского персонала. Это еще одна причина появления очередей при больницах — пациентов просто не успевают принимать.

Курганские медики и вовсе написали президенту России Владимиру Путину просьбу прислать им подкрепление в виде военных медиков. В местных больницах не хватает мест и персонала. Многие опытные сотрудники заразились коронавирусом, на их места прислали студентов медицинских колледжей.

«Больные ждут приезда бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более», — говорится в письме.

Сейчас в Курган уже направили военных врачей: инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и врача лабораторной и ПЦР-диагностики.

В Ростовской области, Барнауле и Новокузнецке из-за перегруженности коронавирусными больными не успевают вывозить трупы. Их складывают на лестничных клетках, в патологоанатомических отделениях мешки с телами лежат друг на друге.

Морги жалуются на нехватку специалистов, способных проводить вскрытия. Больше того, многие родственники не могут забрать тела из-за того, что сами находятся на карантине из-за контакта с зараженными или уже поставленного диагноза COVID-19.