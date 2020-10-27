Врачи Омска привезли больных с СОVID-19 к зданию Минздрава из-за нехватки мест

Первая машина прибыла к зданию после 21:00. В салоне находилась 70-летняя женщина с поражением более 80% легких. По словам врачей, им пришлось около 10 часов ездить по городу, но ни в одной больнице пациентку принять не смогли.

Во второй машине привезли 85-летнего пациента в тяжелом состоянии. Найти для него места в местных медицинских учреждениях бригаде также не удалось.

Около часа машины стояли с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание властей и решить эту проблему.

Как рассказал сайту kp.ru главный врач скорой медицинской помощи Омской области Максим Стуканов, двоих пациентов удалось устроить в больницу № 2, где освободились койки.

«Проблема была, не отрицаем: с утра мы возили людей по городу в поисках свободных мест в больницах. Сейчас места начали освобождаться», — заявил он.

Правительство региона выпустило официальное заявление. Там отметили, что Минздрав отреагировал на ситуацию с проблемой в госпитализации пациентов. Привезенных к зданию ведомства доставили в стационар.

«По факту происшествия в Министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», — говорится в сообщении.

Удалось ли решить вопрос со стационарами в сообщении не говорится.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Омской области выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии положительные тесты показали 15 006 жителей региона, из которых выздоровели 11 055 человек. На карантине находятся 3574 жителя.