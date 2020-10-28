Замминистра здравоохранения Омской области отстранили после скандала с больными COVID-19

В Омской области отстранили от работы заместителя министра здравоохранения. Там скорые из-за нехватки мест в больницах привезли пациентов с коронавирусом прямо к зданию министерства.

Замминистра Анастасия Малова, которая отвечает за оказание людям скорой медицинской помощи, отстранена на время проведения служебного расследования. Оно будет продолжаться неделю. Об этом сказано на официальном сайте правительства региона.

Скандал с Минздравом Омской области разгорелся на днях, когда машины скорой помощи приехали к зданию ведомства с тяжелобольными людьми — пенсионерами 70 и 85 лет.

Медики заявили, что несколько часов ездили по городу, но не нашли мест для пациентов с COVID-19. В итоге специалисты для привлечения внимания включили сирену прямо у стен министерства. Через некоторое время после этого больных все-таки госпитализировали.

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться в причинах случившегося. О результатах проверки главе региона должны доложить не позднее 5 ноября.