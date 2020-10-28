Замминистра здравоохранения Омской области отстранили после скандала с больными COVID-19
Замминистра Анастасия Малова, которая отвечает за оказание людям скорой медицинской помощи, отстранена на время проведения служебного расследования. Оно будет продолжаться неделю. Об этом сказано на официальном сайте правительства региона.
Скандал с Минздравом Омской области разгорелся на днях, когда машины скорой помощи приехали к зданию ведомства с тяжелобольными людьми — пенсионерами 70 и 85 лет.
Медики заявили, что несколько часов ездили по городу, но не нашли мест для пациентов с COVID-19. В итоге специалисты для привлечения внимания включили сирену прямо у стен министерства. Через некоторое время после этого больных все-таки госпитализировали.
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться в причинах случившегося. О результатах проверки главе региона должны доложить не позднее 5 ноября.