Стала известна судьба пациентов с СОVID-19, которых привезли к зданию Минздрава в Омске

Больных, которых привезли к зданию министерства здравоохранения Омской области из-за нехватки мест, госпитализировали. Она находятся в стационаре больницы скорой медицинской помощи № 2.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Там подтвердили, что около 22:00 27 октября к зданию ведомства подъехали две машины скорой помощи с пациентами. Чтобы привлечь к себе внимание, медики включили сирены. Они заявили, что им несколько часов пришлось ездить по городу в поисках свободных мест для больных.

«Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве начали служебное расследование. Работа службы скорой медицинской помощи находится на особом контроле.

СМИ писали, что в одной из машин находилась 70-летняя пенсионерка с поражением более 80% легких. В другой — 85-летний пациент. Он также пребывал в тяжелом состоянии.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Омской области зафиксировано более 15 тысяч случаев коронавируса. За все время эпидемии выздоровели 11 917 человек, умерли 802.