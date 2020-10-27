Пациентов разместили на лестничных пролетах больницы Куйбышева

Людей разместили между лестничными пролетами в инфекционном отделении Центральной районной больницы Куйбышева. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные СМИ. Главврач местной ЦРБ Андрей Никитин прокомментировал ситуацию.

«Был такой факт. У нас 60 человек — по нормативу, 70 поступало. Тем более мы на пять районов работаем. Они же там не лежат все время. Когда больше нормы мы берем людей, положили — перевели в палату», — заявил он «360».

Речь идет о больных с коронавирусом. В ковидном госпитале ЦРБ лечат жителей Барабинска, Здвинска, Куйбышева, Северного. Об этом сообщил Gorsite.ru. По мнению главы ЦРБ, нет ничего страшного в том, что люди временно находятся на лестничных клетках. Главное, что они в больнице.

«Человек нуждается в госпитализации. Мы его обязаны положить. Мест не было сразу. Положили его в коридор, через день-два переведут его в палату. Коридор уже тоже занят, в коридорах лежали», — отметил врач.

По его словам, сейчас на лестничных пролетах никто не лежит. Однако если будет наплыв больных, то опять придется прибегнуть к этой мере. Никитин подчеркнул, что у ЦРБ есть множество разных отделений и всем пациентам там оказывается плановая помощь. Никитин надеется, что региональный Минздрав увеличит коечный фонд в Новосибирске и часть больных жителей области будут отправлять туда.