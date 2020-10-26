Больница Новокузнецка оказалась переполнена трупами вслед за Ростовом и Барнаулом. Почему так происходит?

Череда скандалов с трупами в российских больницах продолжается. Сообщения о том, что тела погибших от коронавируса негде хранить, приходят из разных городов. Мешки с трупами лежат под лестницами, в холодильных камерах и коридорах. Дело в нехватке патологоанатомов и карантине, из-за которого родственники не могут забрать тела.

Уже две недели из разных уголков России приходят сообщения о том, что больницы переполнены, причем не только подхватившими коронавирус, но и погибшими от него. Нагрузка на ковидные госпитали настолько высока, что трупы негде складывать.

В середине месяца сообщения о том, что мешки с телами лежат прямо под лестницей в инфекционном отделении начали приходить из Ростовской области.

22 октября аналогичные вести пришли из Барнаула — подвал патологоанатомического отделения оказался буквально завален трупами.

Теперь скопление трупов заметили в Новокузнецке. Судя по кадрам оттуда, в больничном коридоре лежат десятки тел, завернутых в черный полиэтилен. Причем места не хватает настолько, что тела лежат не только на полу, каталках и в холодильниках, но и друг на друге.

«В коридоре завал. <…> Все в трупах. <…> Приходится ходить по головам», — комментирует автор видео.

Много больниц, мало моргов

Власти объясняют ситуацию тем, что родственники просто не успевают забрать тела погибших: кто-то живет в другом регионе и на то, чтобы приехать, нужно время, другие сами находятся на карантине и ждут отрицательных результатов на коронавирус, а до тех пор тела просто некуда деть.

Как рассказал «360» президент российского общества патологоанатомов Лев Кактурский, раньше все невостребованные в течение двух-трех, максимум, семи дней тела кремировались и захоранивались за счет государства. Сейчас, в условиях пандемии, многие родственники просят отсрочить процесс захоронения, чтобы сделать это самостоятельно.

«Ограничено число присутствующих на ритуальных действиях, при выдаче тела — не более пяти человек, то есть даже не все имеют возможность проститься. Это, конечно, большая трагедия для родственников — очень строгие меры. Но это необходимо, хотя и не очень приятно», — объяснил он.

Есть и другая проблема — вскрытие погибших от коронавируса больных провести могут не в каждой больнице. Если перепрофилировать под лечение удалось многие госпитали, то сделать то же самое с патологоанатомическими отделениями сложнее. Кактурский также отметил, что в начале пандемии такого наплыва трупов не было, потому что вскрытия производили в тех же больницах, где человек умирал.

По ходу развития инфекции, было выяснено, что эти лица подлежат вскрытию в специализированных моргах, которые предназначены для ковидных больных. Но возможности перепрофилировать каждое патологоанатомическое отделение под вскрытие коронавирусных больных просто нет Лев Кактурский.

Меры предосторожности в таких патологоанатомических отделениях очень строгие — коронеры и ритуальные службы должны строго их соблюдать, чтобы не заразиться. Для регионов, уверен Кактурский, это очень большая проблема.

«Патологоанатомическая служба всегда финансировалась по остаточному признаку, она всегда в бедственном положении. Поэтому я не знаю, удается ли там соблюдать все требования к безопасности», — добавил Кактурский.

Региональные власти также отмечают, что на местах испытывают колоссальную нехватку врачей-патологоанатомов. Это тоже сказывается на сроках вскрытия и выдачи тел. До проведения процедуры отправить труп на кремацию просто не имеют права.