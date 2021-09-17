Обычные вещи могут отравить нас и природу. Какой мусор требует особого внимания

Далеко не все предметы в доме можно выбрасывать в мусоропровод или контейнер. Например, от обычного мусора нужно отделять ртутные термометры и лампочки, просроченные лекарства и строительные отходы. При попадании на полигон они могут нанести вред окружающей среде и человеку.

В мусоропровод и обычный контейнер не стоит выкидывать лампочки, косметику, батарейки, лекарства и бытовую химию, сообщило РИА «Новости». Электронику и бытовую технику тоже нужно утилизировать отдельно.

Сейчас у жителей Московкой области есть возможности для сортировки мусора. В Москве и Московской области охват населения раздельным сбором мусора превысил 95%. Рядом с жилыми домами стоят два бака. Синий предназначен для пластика, бумаги, стекла и металла. Остальной мусор идет в серый.

Новые дома в Подмосковье стали строить без мусоропровода — источника антисанитарии, который мешал раздельному сбору мусора. Жители старых домов также высказывались за переоборудование мусоропроводов в колясочные.

Без вреда для экологии можно избавиться и от токсичного мусора. Еще в 2018 году в Подмосковье установили три тысячи контейнеров для сбора особо опасных отходов, сообщил РИАМО.

Не для мусорного бака

В квартирах полно привычных вещей, которые люди не задумываясь выбрасывают в мусоропровод или в контейнер. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов объяснил «360», что к таким вещам относятся строительные отходы после ремонта, которые нужно выбрасывать только в специализированный бак. Старую мебель тоже нельзя выбрасывать в обычный контейнер.

У нас образуется так называемый крупногабаритный мусор. <…> Нельзя выбрасывать рядом с площадкой, потому что на вывоз потребуются ресурсы. Придется тратить бюджетные деньги, которые могли бы пойти на другие полезные цели, например, на оборудование раздельного сбора отходов Дмитрий Миронов.

Как строительные отходы, так и ненужную мебель нужно отвозить на специальные площадки. Специалист напомнил, что в интернете можно найти адрес такой площадки и отвезти туда отходы.

Одна из таких площадок — это «Мегабак», который заработал в Московской области в 2019 году. С площадок крупногабаритный мусор сразу отправляется на переработку.

Другой привычный нам мусор, который нужно правильно утилизировать, — это медицинские отходы. По словам Миронова, к ним относятся просроченные лекарства и использованные бинты.

«Вступая в биологическую реакцию на микроуровнях, они могут вызвать определенные соединения, которые при попадании в грунтовые воды могут причинить вред окружающей среде и человеку», — пояснил Миронов.

Старую электронику тоже можно грамотно утилизировать. Эксперт отметил, что иногда достаточно сдать ее в торговые сети, которые взамен дадут скидку на новый товар.

Помимо крупногабаритных вещей, в каждой квартире есть множество небольших предметов, которые нужно правильно перерабатывать. Основатель проекта «Зеленый Драйвер» Роман Саблин напомнил «360», что термометры и ртутные лампы при попадании на полигон загрязняют почву. Такая же ситуация обстоит с батарейками.

«И пальчиковые, и мизинчиковые содержат такие же вещества. Их нужно складировать в темном месте подальше от детей, а потом сдавать на переработку. Сейчас все больше таких возможностей», — добавил Саблин.

На пути к экологичности

Кампании, продвигающие раздельный сбор мусора, имеют свои плоды. По словам Дмитрия Миронова, благодаря увеличению возможностей для раздельного сбора отходов появляется все больше сознательных граждан.

Тем не менее для борьбы с мусором нужны и другие меры. Роман Саблин объяснил, что необходим комплексно-системный подход.

Ограничение одноразового пластика, как сделал Евросоюз. Нужны запрет всех видов пластика, которые затруднены для переработки, и развитие отрасли переработки Роман Саблин.

К другим возможным шагам на пути к большей экологичности отнесли отказ от мусоропровода в домах. Дмитрий Миронов отметил, что в новых зданиях нужно прекратить делать мусоропроводы и найти альтернативу для старого жилого фонда.

Но самое главное — это информационная кампания. По словам Саблина, все меры по переработке должны сопровождаться широкомасштабным экопросвещением и обучением.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала на пленарной сессии «Экология планеты — устойчивое развитие» о поправках, которые запрещают использовать трудноизвлекаемые и неперерабатываемые материалы. К таким отнесли цветной пластик, ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду.