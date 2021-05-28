Ватные палочки вместе с одноразовым пластиком запретят. Россия к этому готова

Ватные палочки вместе с одноразовым и цветным пластиком собрались запретить в России. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По мнению экологов, такая инициатива необходима в обществе и отвечает мыслям и запросам людей.

Абрамченко выступала на пленарной сессии «Экология планеты — устойчивое развитие» и рассказала, что сейчас готовятся поправки, запрещающие использование трудноизвлекаемых и неперерабатываемых материалов. К ним относятся цветной пластик, трубочки, одноразовая пластиковая посуда и ватные палочки.

Вице-премьер заявила, что ежегодно в России скапливается восемь миллиардов тонн отходов и более 90% мусора захоранивают на полигонах. К 2030 году этот объем хотят уменьшить до 50%. В оборот хотят также вовлечь до 50% вторичного сырья из отходов от строительства, промышленности и сельского хозяйства.

Сократить объем мусора поможет экономика замкнутого цикла. Она также даст около 100 тысяч новых рабочих мест.

На пути отказа от пластика

Инициатива правительства вызвала положительную реакцию экологов и экоактивистов. Основательница бренда вещей из переработанного полиэтилена Plasticdoom Галина Ларина объяснила «360», что избавление от пластика — это необходимость в нашем обществе.

На мой взгляд, общество готово и наши граждане очень инициативны и открыты к раздельному сбору мусора и к повестке, которая связана с экологией и загрязнением окружающей среды Галина Ларина.

По ее словам, многие изучали эту проблему, поэтому такие действия правительства не только здравые, но и идут в ногу с запросами и мыслями обычных жителей.

Экоактивистка признала, что некоторые бизнесы не примут с легкостью новые поправки, но рано или поздно их нужно было бы принять.

А директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов напомнил, что первые слова о запрете неперерабатываемого пластика прозвучали от специального представителя президента Российской Федерации Сергея Иванова еще два с половиной года назад. А сейчас многие страны Европы и даже Африки опережают нас.

«Сегодняшний шаг — первый шажочек на пути к отказу от пластиковой продукции», — добавил Пукалов.

Он полагает, что запрет ни по кому особо не ударит, а сейчас для такого пластика уже есть заменители. И хотя мы уже привыкли к этим вещам, они наносят вред природе.

По его словам, путь такого пластика лежит на мусоросжигающий завод, где из-за его горения образуются дополнительные выбросы в атмосферу; либо на полигон, где он не сможет элементарно разложиться. По его мнению, проще отказаться от этого материала.

Запрет ватных палочек поддержал и отоларинголог Алексей Кошелев. По данным Lenta.ru, многие люди неправильно ими пользуются и травмируют уши и барабанную перепонку. Чистить уши можно без других специальных приспособлений.

Первые по запрету

Среди постсоветских государств Россия далеко не первая страна, которая встала на путь отказа от пластика. В 2019 году Грузия запретила производить, импортировать и использовать полиэтиленовые пакеты, сообщил ТАСС. Вместо этого власти предложили перейти на биоразлагаемые пакеты.

В прошлом году Молдавия запретила пакеты и посуду из пластика. А нарушителям власти пригрозили штрафом, сообщил «Sputnik Молдова».