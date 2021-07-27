Еще 15 площадок «Мегабак» откроют в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года откроют еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Площадки для мусора «Мегабак» появились в Московской области в 2019 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. На площадки можно привозить старую мебель, бытовую технику и строительный мусор. Все эти отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворах. С площадок отходы, минуя сортировку, сразу отправляют на вторичную переработку.

«„Мегабак“ — современные оборудованные площадки, куда жители активно свозят крупные бытовые отходы. В сумме уже сдали более 38 тысяч кубометров старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спила растений, оконных рам и прочего. Весь этот объем, минуя мусоровозы и сортировку, забирают организации, занимающиеся переработкой. Причем и для жителей, и для юридических лиц прием таких отходов бесплатный», — отметил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Он отметил, что сейчас в Московской области открыто 44 площадки «Мегабак» в 42 муниципалитетах. До конца года в регионе появятся еще 15 таких точек сбора отходов.

Недавно новая площадка появилась в Клину. Еще точки откроют в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Наро-Фоминске, Рузском, Химках, Электростали, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Клину, Котельниках, Лотошине, Лобне, Можайске, Черноголовке.

Узнать адреса всех площадок «Мегабак» можно на официальном сайте. Места для сбора крупного мусора помогают давать старым вещам вторую жизнь.

«К примеру, из разобранного старого дивана можно получить несколько полезных материалов — топливные брикеты, синтетические нити и древесину. В зависимости от сохранности и качества материала древесина может дальше использоваться в мебельном производстве или, например, стать основной кошачьего древесного наполнителя», — пояснил Хромушин.

Новая дуальная система сбора мусора, в которую входит и «Мегабак», поможет Московской области выйти на устойчивые показатели по вторичной переработке твердых отходов.