Названы топ-15 регионов по внедрению раздельного сбора отходов

Охват населения раздельным накоплением ТКО отходов превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

По данным РЭО, тройка лидеров по охвату населения раздельным сбором отходов в России выглядит так: Москва — 100%, Московская область —97%, Коми — 92,6%.

«Подмосковье входит в перечень регионов по раздельному сбору отходов на лидирующих позициях. Текущий охват население РСО составляет 97%, что значительно выше, чем у подавляющего большинства субъектов РФ. В Московской области организован двухконтейнерный сбор отходов, установлено более 25 тысяч контейнеров для раздельного накопления отходов», — заявил «360» официальный представитель РЭО Дмитрий Бойко.

По данным РИА Новости, пятерку замыкают Псковская область (60,8%) и Ярославская область (60,1%). Далее идут Камчатский край (57,8%), Свердловская область (56%), Удмуртия (56%), Астраханская область (52%), Ставропольский край (49,1%), Новгородская область (48%), Мордовия (43,35%), Орловская область (42,1%), Карачаево-Черкессия (41%), Липецкая область (39%).

При этом в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке отходы накапливают по фракцим, а в остальных регионах их разделяют на два потока — сухие и смешанные.

Как пояснил РИА Новости представитель РЭО Дмитрий Бойко, раздельный сбор еще не внедрялся в тех регионах, где пока недостаточно мощностей по обработке и утилизации ТКО. В то же время в РЭО считают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора.

«Смысл сортировки — снизить объем отходов, направляемых на захоронение. То есть направить их на переработку. К 2030 году национальная цель — снизить объем захоронения на 50%. И добиться этого можно только, если будет развита инфраструктура по сбору вторсырья, то есть должна быть широкая сеть контейнеров для РСО по всей стране. На данный момент РЭО собрал заявки от региональных властей на приобретение 290 812 баков», — добавил глава РЭО Денис Буцаев. Сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение. «Если вы его заметили, присылайте обращение в систему „РЭО Радар“ radar.reo.ru. Будем разбираться. Все полезные и пригодные для переработки фракции должны направляться на соответствующие предприятия по переработке», — объяснил РИА Новости Буцаев.

Публично-правовая компания РЭО была создана по Указу Президента для координации реформы сферы обращения с отходами в России, которая началась 1 января 2019 года.

Вчера стало известно, что количество мусора, направляемое на полигон, в Подмосковье сократилось на 2,7 млн тонн. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках своего ежегодного обращения, почти 70% жителей региона стали разделять мусор.