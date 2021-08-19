Дома в Подмосковье начали строить по новым стандартам. И вот по каким

Крупнейшие застройщики Подмосковья уже приступили к работе по новым стандартам. Их выбрали по решению губернатора региона Андрея Воробьева. В подъездах не будет мусоропроводов — источников зловония, а дворы освободят от машин. Обустроят площадки для колясок и велосипедов. Сделают все удобства для инвалидов.

Чтобы донести до застройщиков стандарты, онлайн-встречу с ними организовали заместитель председателя правительства региона Максим Фомин и министр по архитектуре Владислав Гордиенко.

«Губернатор поставил стратегически важную задачу — новое жилищное строительство должно и обеспечивать комфорт и отвечать высоким стандартам качества. Застройщики должны понимать, что теперь они будут работать по новым правилам», — отметил Гордиенко.

На онлайн-встрече собрались 30 компаний — они работают в Подмосковье. Новые нормы жилищного строительства начали действовать 8 августа.

Приоритет — дворам без машин, комплексному благоустройству, безбарьерной среде: удобным и безопасным подъездам без ступеней, лестниц и пандусов Владислав Гордиенко.

Гордиенко добавил, что жилые комплексы будут строить уже с просторными вестибюлями, местами для колясок и визуально привлекательными фасадами с остекленными балконами.

Особое внимание — ветхим домам

Отдельное внимание уделят аварийным домам. Из них людей будут переселять в уже обустроенные современные квартиры.

«Квартиры под переселение будут предоставлять жителям с отделкой комфорт-класса, готовыми к проживанию. Отделка предусматривает использование современных строительных материалов: качественного ламината, керамогранита, плитки», — подчеркнул Гордиенко.

Жители увидят энергоэффективные окна, современные кухни с уже завезенной сантехникой.

Также в домах под реновацию установят скоростные лифты и видеокамеры. О старте программы реновации в Подмосковье Андрей Воробьев говорил в обращении к жителям в апреле.