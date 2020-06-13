Ефремов записал обращение после аварии. Как люди отреагировали на слова актера?

Михаил Ефремов спустя четыре дня после смертельной аварии записал видеообращение. Мнения людей об этом ролике разделились. Кто-то поддержал артиста, а кто-то в комментариях жестко высказался за то, чтобы отправить Ефремова в тюрьму. Как люди разделились в оценке — в материале «360».

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал в своем обращении актер.

Он добавил, что садиться пьяным за руль непростительно. В результате погиб невинный человек, а в его семье произошло большое горе. Ефремов признался, что не знает, как теперь жить дальше.

«Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — сказал он.

Актер заявил, что больше нет никакого Ефремова, так как он всех предал. В заключение своих слов он попросил прощения.

Мнения разделились

После публикации обращения в соцсетях стали появляться комментарии коллег артиста и известных людей. Так, гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный отметил, что увидел на ролике не актера, а растерянного человека.

«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего», — написал Запашный в Instagram.

В свою очередь, футбольный комментатор Алексей Андронов сказал в Twitter, что актеру нужно было сделать такое обращение, чтобы избавиться хотя бы от части греха.

«Наконец-то… можете как угодно к этому относиться, но сказать, попытаться снять часть греха с души (полностью — не получится) — обязательно было нужно», — отреагировал комментатор.

Не осталась в стороне и певица Наталья Штурм. Со своими подписчиками она поделилась тем, что поверила словам Ефремова.

Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надуманна, она беспощадно реальна Наталья Штурм певица.

В комментариях под постом исполнительницы пользователи разделились во мнениях. Большинство высказались в поддержку Ефремова.

«Молодец мужик! Верим Ефремову. Такое может случиться с каждым, бес попутал. И вообще, кто без греха», — написала женщина.

«Хороший он мужик и артист великий. Жалко, когда по глупости ломается судьба», — поддержала другая подписчица.

Но были и те, кто высказался категорически против Ефремова.

«Как такое можно простить? Тюрьма ему пойдет на пользу, посидит, зато живой будет, а так от алкоголя и наркотиков ему недолго осталось жить», — заявили в комментариях.

«Я не верю. Пьянка и наркота до хорошего еще никого не довели. Ладно, если бы пацан зеленый был, еще можно понять, что за руль садится в таком состоянии. Но пожилой человек», — написал еще один пользователь.

Ролик увидела и семья погибшего в аварии Сергея Захарова. Они сочли обвинения запоздалыми и отказались их принимать. Так же, как финансовую помощь от артиста.

Что скажут психологи?

Поведение Ефремова на видео оценил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он рассказал «360», что искренность слов артиста вызывает сомнения. В ролике Ефремов произносит четкий монолог без запинок, хотя обычно люди с трудом могут говорить, когда испытывают сильные переживания.

«Но я не услышал искренности раскаяния в его голосе. <…> Если мы возьмем любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, о которых он сожалеет, которые эмоционально для него значимы, то у него в процессе меняется интонация голоса. Если мы посмотрим, то у Ефремова она вообще не менялась», — пояснил психолог.

При этом он добавил, что актер, как и любой адекватный человек, сожалеет о случившемся. Но полностью осознать произошедшее ему пока не дают свалившееся на него проблемы. Переживания Ефремова начнутся тогда, когда он восстановит репутацию, наладит отношения с семьей и решит проблемы с работой и уголовным делом.

Сейчас мы сталкиваемся с человеком, как вот солдат на войне, который случайно убил своего соотечественника, но ему нужно продолжать дальше воевать. Ему сейчас некогда его оплакивать, некогда его хоронить, некогда скорбеть. Ему нужно выполнить задачу Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам.

В свою очередь, психотерапевт Евгений Фомин заявил «360», что на кадрах можно увидеть, что у Ефремова сейчас видны следы посттравматическое стрессовое расстройство (ПСР).

Видна эмоциональная подавленность актера, сниженный фон настроения, сильное чувство вины. Мимика, соответствующая контенту того, о чем он говорит. Видна тревога. в речи прослеживается катастрофизация, то есть сообщает, что все кончено, что дальше ничего больше не будет Евгений Фомин психотерапевт.

Специалист заключил, что артист своими словами разделяет жизнь на до и после. Кроме того, Ефремов говорит тихим голосом, что соответствует посттравматическому стрессовому расстройству.