Семья погибшего Сергея Захарова сочла запоздалыми извинения Ефремова и не приняла их. От денег тоже отказались

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Добровинский общался с братом Сергея — Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Ефремова.

По его словам, актер может внести вклад в борьбу с пьянством за рулем, но это уже личная инициатива. Родственники погибшего уверены, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно. Помимо этого, семья Захарова отказалась принять денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике.

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова. Артист пообещал оказать помощь, если «ее примут». Он также сказал, что готов понести наказание, а ДТП назвал «непростительным». Ролик посмотрели психологи, которые разошлись во мнениях о степени искренности актера. А Эдгард Запашный увидел в артисте растерянного человека.

Захаров погиб 8 июня в центре Москвы. В его машину на высокой скорости влетел Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов. В отношении артиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что пьяным водителям нужно выписывать миллионные штрафы.