Психолог: сотрудникам на удаленной работе нужно убрать домашние раздражители

«Это вопрос не стресса от работы из дома, а факторов, которые вызывают этот самый стресс. Нужно стремиться избавляться от этих факторов, чтобы повышать свой уровень комфорта, или хотя бы искать компромиссные решения. Например, если вас отвлекает шум от домочадцев, то можно купить беруши или наушники с шумоподавлением. В моей квартире мой кабинет — это маленькая коморка, но я покрыл ее акустическими панелями, чтобы никто не мешал работе», — пояснил Жавнеров.

Специалист предположил, что работодатели оставят на дистанционной работе тех, чьи обязанности и возможности позволяют такой формат.

«Люди с определенным складом ума, те, кто изначально имели опциональный формат работы. Многим нравится общение, перекуры, обеды, но у тех, чья работа и раньше была завязана только на телефоне и компьютере, вряд ли появится стресс от того, что их рабочая деятельность сменила место», — отметил психолог.

По мнению эксперта, компаниям не нужны штатные психологи.

«Работа штатного психолога здесь нецелесообразна, в нем нет необходимости. Также здесь играет роль наш менталитет — далеко не все люди готовы признаться, что пользуются помощью психолога. Возможно, через пять-десять лет мы придем к этому, но не сейчас», — резюмировал Жавнеров.