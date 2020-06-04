Через год к стабильности. Как не сойти с ума на пути из пандемии к привычному образу жизни

Мэр Москвы предположил, что жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, а носить маски, скорее всего, придется до осени. Но ведь 12 месяцев это очень долго, учитывая условия, в которых пребывают москвичи.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению Собянина, ситуация с коронавирусом показала сильные стороны системы здравоохранения. В пример он поставил перестройку больниц и «скорой» на борьбу c COVID-19 и создание искусственного интеллекта, который на основе томографии определяет коронавирусную инфекцию.

Люди тоже изменились с момента, когда ввели ограничения 30 марта. Мы не можем свободно передвигаться по городу, гулять в парках или сидеть в кафе. Последние закрыты, а променады по лесистой местности запрещены, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась.

В столице уже идет первый этап снятия ограничений. С 25 мая начали работать многофункциональные центры «Мои документы» и каршеринги, с 1 июня открылись непродовольственные магазины, ремонтные мастерские и так далее. Это первый этап снятия ограничений, а их будет несколько. С четверга, например, для посещения поликлиник можно делать одноразовый пропуск, который можно оформлять хоть каждый день (но не нужно, если вы не хотите подвергать себя и семью опасности заражения COVID-19).

Собянин сказал, что только через год люди вернутся к привычной жизни. Но ведь это целые 12 месяцев, а мы в самоизоляции устали и за два. Конечно, ограничения будут сниматься, но как правильно существовать то время, пока они существуют?

Как не сойти с ума

Разобраться в вопросе «360» помогла психолог Юлия Романова. По ее словам, в жизни людей многое изменилось, и эти перемены останутся. Начиная с мелочей, вроде большей заинтересованности и онлайн-покупках, заканчивая отношению к своему здоровью. Но все это не прошло бесследно: у многих людей повысился уровень тревожности.

Цикл адаптации к любым изменениям полный — полтора года. Когда мы говорим, что через год только вернемся к обычной жизни или сможем адаптироваться — в этом есть рациональное зерно Юлия Романова.

Чтобы спокойно пережить этот год, Романова посоветовала не драматизировать. Люди начинают заострять внимание либо на самой ситуации, либо на собственной реакции на нее. То есть если вокруг все боятся коронавируса, а этот человек нет, то у него возникает вопрос — «почему я не боюсь, может, со мной что-то не так?» Избежать этого можно, если перестать утрировать и придавать ей большей важности, чем она заслуживает.

Второе важное положение — «найти смысл жизни». Романова отметила важность навыка извлекать пользу из любой ситуации.

Это наша личная ответственность. Мы привыкли что нас должны развлекать, а здесь нужно подумать, что я могу сделать, как могу себя развлечь <…> Не нагнетать и взять ответственность за себя еще сильнее, потому что многие к этому не привыкли Юлия Романова.

Переход от одного образа жизни к другому дается каждому человеку с трудом. Романова отметила, что люди цепляются за стабильность и хотят, чтобы все было понятно и предсказуемо. Только в этом случае есть ощущение безопасности. Если этого чувства нет, то повышается уровень стресса и тревожности.

По словам специалиста, россиянам проще переносить стрессовые ситуации. «Менталитет имеет место быть. Память предков и исторически сложилось, что мы в большинстве своем сформировали навык [стрессоустойчивости]», — сказала Романова.

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Вижу цель — иду к цели

О том как не сойти с ума до тех пор, пока люди не вернутся к нормальной жизни, рассказал «360» психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. По его словам, нужно чаще проговаривать свои тревоги, страхи и опасения, так как «в нашей полосе» не принято демонстрировать сильные эмоции. Это особенно касается мужчин. Нужно не только делиться своими переживаниями, но и заниматься спортом, так как состояние тела влияет на психику человека. Говоря о здоровье, следует заняться своими хроническими заболеваниями. Это важно, потому что есть понятие коморбидности — когда одно болезненное состояние сопровождается депрессивным и тревожным расстройством.

Обязательно человек должен ставить цели себе. Это помогает ему держаться его выбранного курса движения. Он должен думать как использовать сложившуюся ситуацию и не раздувать состояние упадничества внутри себя. [Нужно] переворачивать ситуацию в выгодную для себя сторону Евгений Фомин.

Фомин напомнил о психологическом понятии «вторичная выгода» — это извлечение пользы из неочевидных вещей.

Еще одним важным фактором, чтобы не сойти с ума за год, специалист назвал фильтрацию источников информации. Если ему постоянно говорят как все плохо — это вводит в состояние депрессии и влияет на психику. Среди последствий: агрессивность, тревожность, мнительность. Чтобы избежать этих проблем, нужно либо сократить потребление такой негативной информации, либо заменить их чем-то более позитивным.