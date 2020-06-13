Адвокат объяснил, почему запись обращения Ефремова не нарушает условия домашнего ареста

Записывать видео, будучи под домашним арестом, не запрещено, пояснила она. Ефремов не имеет права пользоваться интернетом, но может общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными.

«Если видео в Сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения», — добавила Гуревич.

По ее словам, мало кто из подозреваемых использовал такие методы связи с общественностью во время домашнего ареста.

«Известные фигуранты, которые находятся под домашним арестом, к видео не прибегают. Но, во-первых, зачастую в их делах нет потерпевших — обычных физических лиц, перед которыми следует извиниться. Во-вторых, мало кто признает свою вину», — подытожила адвокат.

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист пообещал помощь, если «ее примут». Он также сказал, что готов понести наказание, и назвал аварию «непростительной».

Захаров погиб 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. В его машину на высокой скорости въехал Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов. В отношении артиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.