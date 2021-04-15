Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян. Простое объяснение

США ввели санкции против суверенного долга РФ, а также 16 организаций и 16 физических лиц. Страна также вышлет 10 российских дипломатов, сообщила пресс-служба Белого дома. Поводом для санкций стали якобы вмешательство России в выборы и кибератаки с ее стороны. «360» разбирался, могут ли ограничения сказаться на жизни обычных россиян.

Джо Байден подписал указ, запрещающий американским компаниям после 14 июня напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Фондом национального состояния, Центральным банком России и Минфином России. Они также не смогут кредитовать ФНБ, ЦБ и Минфин.

Еще под санкции попали 32 физических и юридических лица, а также шесть российских технологических компаний. Помимо этого, США решили выслать 10 российских дипломатов. Отмечается, что при необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены.

А чтобы ввести все эти санкции, Байдену пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.

Как это будет работать?

Экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что это не самые жесткие санкции, с которыми Россия могла столкнуться. Но они являются первыми серьезными санкциями, наложенными на наш государственный долг.

Что они означают? В будущем, если России понадобятся заемные средства, она все еще сможет предлагать свой госдолг на международных рынках. Но американцы и страны, которые к ним прислушиваются, не смогут его купить, чтобы не попасть под вторичные санкции. Будет сложнее занимать деньги тогда, когда они понадобятся для внутренних нужд. России придется привлекать альтернативных заемщиков, предлагая им больший процент по нашим облигациям. А это будет вести к тому, что рубль по отношению к другим валютам подешевеет. Как сильно он упадет, пока предсказать невозможно.

Кандидат экономических наук Юрий Юденков также считает, что доллар вырастет. Он отметил, что запрет США на покупки долговых обязательств — только первый шаг. Следующим может быть запрет на их наличие в целом, поэтому сейчас могут напрячься те, у кого уже есть долговые обязательства. И, скорее всего, они попытаются от них поскорее избавиться.

«По моей оценке, 8-15% нерезидентов уйдут с нашего рынка», — отметил эксперт.

Источник фото: Business photo created by freepik — www.freepik.com

По его словам, для России это плохо еще и потому, что новые люди, которые хотели вложиться в наши ценные бумаги, теперь не будут покупать наши долги.

Экономист и политолог Никита Масленников в разговоре напомнил, что нерезиденты уже начали уходить и сокращать свое присутствие на нашем рынке. По итогам марта их вложения в облигации федерального займа сократились примерно на 123 миллиарда рублей. Как пишет РБК, это сильнейшее падение с апреля 2020 года. Инвесторы стали отказываться от российского рынка из-за угрозы санкций, а с их введением, вероятно, начнут действовать еще активнее.

Масленников также отметил, что накануне телефонного разговора Байдена и Путина рубль окреп и показал некий тренд на нормализацию курса. Стоило же выйти новостям про санкции, как он тут же показал снижение. Скорее всего, период повышенной волатильности рубля затянется на несколько недель, а может, и месяцев. Впрочем, подчеркнул Масленников, для России эта ситуация критической не является. Она, определенно, неприятная, но не критическая.

Без паники

По словам Юденкова, простым россиянам беспокоиться не о чем. Да, доллар подскочит, потому что есть понятие теории ожидания худшего и оно работает не в пользу рубля. Все инвесторы ждали этих санкций, поэтому стали уходить в другую валюту. Курс ожидаемо поменялся, но заметит ли это среднестатистический человек? Вряд ли. Инфляции не будет, потому что наступает лето, а в это время она бывает нормальной.

«Доллар, определенно, вырастет, но инфляция маловероятна», — подчеркнул эксперт.

Курс действительно подскочил сразу после объявления новостей о санкциях. С 76,86 рубля он поднялся до 77,3 рубля — рост на 1,88%. Однако к 17:35 курс рубля к одному доллару уже снизился до 76,24.

Антон Шабанов подчеркнул, что пока происходящее не выглядит как какие-то страшные меры. Даже если рубль сдаст позиции, на ценах в магазинах это не отразится. По крайней мере в одночасье это точно не произойдет. Товары ежедневного спроса Россия производит сама, а товары длительного потребления — автомобили, стиральные машины, какие-то запчасти — словом, что мы завозим за доллары, если и подорожает, то постепенно.

К тому же ранее глава Минфина Антон Силутанов говорил РБК, что если подобные санкции будут введены, то власти начнут договариваться с коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с Центробанком о помощи финансовым структурам.