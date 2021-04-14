Байден позвал Путина на встречу. Президент США сделал первый шаг к сближению?

Личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже летом. Президенты побеседовали по телефону, и американский лидер предложил российскому встретиться в «третьей стране», чтобы обсудить взаимоотношения двух стран. Однако специалисты уверены, что радоваться пока рано.

Разговор по телефону во вторник стал вторым для Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность, первый диалог состоялся еще 26 января. На этот раз инициатором беседы выступил президент США.

Оба политика выразили готовность продолжать диалог «по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности». В Белом доме заверили, что Байден хочет построить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией». Правда, там все-таки отметили, что США будут твердо защищать свои национальные интересы.

Увидеться лично президенты смогут уже этим летом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировали в Facebook.

Чего ждать от встречи Путина и Байдена

Вряд ли Путин и Байден на личной встрече будут обсуждать налаживание отношений. Скорее она будет очень конкретизированной. Например, наверняка речь пойдет о продлении договора СНВ-III (Договор между РФ И США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Об этом «360» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Американский политолог Эндрю Корыбко выразил мнение, что главными темами предстоящей встречи Путина и Байдена станут урегулирование конфликтов на Украине, в Афганистане и Сирии — причем именно в таком порядке.

«Отрадно, что это было предложено именно Байденом, который ранее оскорбил Путина, назвав „убийцей“. Неясно, каким будет результат этой встречи, однако ни один, ни другой политик не будет тратить свое время просто на совместную фотосессию. Так что их команды, вероятно, будут работать над каким-то ощутимым результатом, чтобы представить миру, даже если это только символично, какое-то согласие сотрудничать вместе против изменения климата, продолжая при этом обсуждать другие, более острые для обеих стран, вопросы», — пояснил собеседник «360».

«Третья страна»

Пока неизвестно, где именно встретятся Путин и Байден. Последний предложил выбрать нейтральную территорию. Третья страна — самый простой вариант, который позволяет не переводить встречу в ранг официальных рабочих визитов, отметил Рогулев. С этим согласен и Корыбко. Он напомнил, что выступить принимающей стороной готова Австрия.

«Другие страны, которые потенциально могут принять президентов России и США, — Финляндия, Сербия или даже Израиль. Все три имеют отличные отношения как с США, так и с Россией», — пояснил собеседник.

Возможные перспективы

Однако радоваться пока рано, ведь не факт, что встреча все-таки состоится, отметил Рогулев. Для того, чтобы главы государств увиделись, должна быть соответствующая повестка.

«В первую очередь, нужно дождаться самой встречи — состоится она или нет. Чтобы она состоялась, повестка какая-то должна обсуждаться помощниками, специалистами, членами администрации, представителями других учреждений. Конечно, должна быть некая повестка дня, потому что просто проводить встречу ради разговора — это, наверное, неплохо, но все-таки это малопродуктивно. Речь идет о встрече первых лиц. Там должны быть достигнуты какие-то договоренности», — отметил собеседник.

Для этого должны последовать какие-либо предложения по встрече и ее повестке. Если их не поступит, то все останется на уровне разговоров. Хотя и они, уверен Рогулев, могут иметь свою цель.

«Байдена все критикуют из-за того, что он прятался, отказывался от беседы с тем же Путиным, было много критики на этот счет. Американская сторона решила таким образом ответить. Что из этого последует, совершенно неизвестно. Тем более, что невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией», — заключил собеседник «360».