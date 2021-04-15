Рубль отреагировал на новые санкций США против России

Курс рубля немного понизился на Мосбирже в связи с введением США новых антироссийских санкций. Об этом говорят данные торгов.

До сообщения о введении ограничительных мер курс доллара был 76,86 рубля, евро — 92,07 рубля. После заявления Белого дома курс доллара на 15:05 поднялся на 44 копейки — до 77,3 рубля. Это на 1,88% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подорожал на 43 копейки и стал стоить 92,5 рубля. То есть он вырос на 1,72%.

К 15:33 курс доллара замедлил рост, его цена — 76,675 рубля, евро опустился до 91,8425 рубля. По последним данным, доллар — 76,80, европейская валюта — 91,89 рубля.

Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России. Они коснулись 32 юридических и физических лиц из РФ. США заявили, что они имеют отношение к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году.

Кроме того, Байден подписал указ о выдворении из Штатов десяти российских дипломатов. По версии Белого дома, они работали на российскую разведку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что антироссийские санкции не будут способствовать скорой встречи российского лидера Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.