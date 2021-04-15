США вышлют из страны 10 российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают из страны 10 российских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Белый дом заявил, что 10 человек из российского диппредставительства в Вашингтоне высылают, поскольку они являются представителями спецслужб РФ.

Газета The Washington Post чуть ранее писала, что администрация Байдена уже в этот четверг объявит о новых санкциях в отношении России из-за кибератак со стороны России, которые якобы имели место быть, и попытки повлиять на президентские выборы в США.

В частности, Штаты вышлют десять разведчиков, якобы работающих под видом дипломатов РФ в США. Также под санкции попадут шесть российских компаний, которые «поддерживают кибератаки со стороны России».

Ранее эту же информацию публиковало агентство Bloomberg. Оно отметило, что меры приняты после разговора главы Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 13 апреля. Агентство написало, что в разговоре Байден предупредил Путина о том, что Штаты будут защищать свои интересы.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что антироссийские санкции не будут способствовать скорой встрече Путина и Байдена. Кремль считает ограничительные меры незаконными.