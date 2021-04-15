Байден ввел режим ЧС по нацбезопасности из-за России

Закон о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности ввел президент США Джо Байден. Причиной обозначены угрозы со стороны России. Об этом говорится в тексте письма к Конгрессу, опубликованного на сайте Белого дома.

Байден обвинил Россию в попытке подорвать проведение президентских выборов в США, а также в странах-союзниках, кибератаках на американские государственные учреждения, нарушении международного права и других угрозах.

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую несут действия правительства России», — говорится в письме Байдена.

Введение режима ЧС в сфере национальной безопасности — это основание для введения новых санкций.

Сегодня же американский президент подписал указ о расширении санкций против России. Под ограничения попали 23 физических и юридических лица, подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Шесть российских технологических компаний заподозрили в кибератаках на госучреждения США. Также из Вашингтона вышлют 10 сотрудников посольства России.

Минфин США запретил американским инвесторам с 14 июня покупать на первичном рынке российские государственные облигации.