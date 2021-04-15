«Фантазия безгранична». Политолог обозначил, как далеко США могут зайти с санкциями

Пределов санкционного давления на Россию со стороны Соединенных Штатов почти нет. Под угрозой находятся все сферы, включая энергетический сектор и финансовую систему. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов.

«К сожалению, пределов санкционного давления почти нет, особенно если принимать во внимание не только прямые американские санкции, но и вторичные или экстратерриториальные — те санкции, которые предназначены для того, чтобы ограничить российское взаимодействие с американскими союзниками и партнерами. Конечно, есть угрозы и для российского энергетического сектора. Здесь у Соединенных Штатов есть большой опыт, в том числе использование более жестких ограничений, чем те, которые применялись раньше», — пояснил Кортунов.

Политолог подчеркнул, что у Вашингтона есть возможности влиять и на российскую финансовую систему, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. По словам Кортунова, на это американцы пока не решались, так как это «ядерная бомба».

«Тут фантазия может быть безгранична, особенно даже не в исполнительной власти Соединенных Штатов, где, в общем-то, идет какой-то процесс повышения профессионализма в использовании механизмов и инструментов санкций, но фантазия может разыграться на Капитолийском холме», — отметил собеседник.

По словам эксперта, санкции в отношении российского суверенного долга вряд ли будут иметь какие-то серьезные последствия, потому что страна к этому готова, а вот санкции в отношении дипломатов — это не очень хороший сигнал, поскольку были надежды, что опытный в международных отношениях Байден не будет продолжать политику своих предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы.

«Россия будет вынуждена, по всей видимости, зеркально на это ответить. Ну а в итоге за счет очередного сокращения нашего дипломатического представительства еще больше сокращаются возможности на сохранение каналов коммуникации», — добавил политолог.

15 апреля президент США Джо Байден подписал закон о введении новых антироссийских санкций против 23 россиян и юридических лиц, которых подозревают во вмешательстве в американские президентские выборы. Ограничения коснулись и шести российских технологических компаний на фоне подозрений в кибератаках на государственные учреждения в Соединенных Штатах. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, среди которых есть сотрудники российской разведки, как считают американские власти.