Нетрадиционные кейсы. Обезьянью оспу в Россию привезут геи из Европы?

Обезьянья оспа набирает обороты, случаи выявили уже в 12 странах. Связь с поездками в Африку, где распространена болезнь, уже под сомнением, зато выяснилось, что в основном заражаются геи. «360» обсудил распространение оспы обезьян с иммунологами и разобрался, насколько опасен ее приход в Россию.

Оспа шагает по миру

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 21 мая подтверждены 92 случая оспы обезьян в 12 неэндемичных странах, также зарегистрировано еще 28 случаев с подозрением, которые проверяются. Ни одного летального кейса пока нет.

Известно о случаях в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Испании, Италии, Германии, Франции, Швеции, Греции, Швейцарии, Бельгии и Португалии. Причем исследование генома из образца, взятого у заболевшего в Португалии, показало тесную связь со случаями заражения в 2018 и 2019 годах, когда инфекцию из Нигерии завезли в Великобританию, Израиль и Сингапур.

Оспа обезьян наиболее распространена в Центральной и Западной Африке. Эндемичными считаются 11 стран: Камерун, ДР Конго, Гана, Бенин, Габон, Кот-д’Ивуар, ЦАР, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Нигерия и Либерия.

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В России все спокойно

Ни одного случая обезьяньей оспы в России пока не выявляли.

Роспотребнадзор сообщал, что риска завоза обезьяньей оспы в Россию нет. Хотя ситуация напоминает то, что происходило пару лет назад, еще до пандемии, когда все гадали, дойдет ли коронавирус до России, отметила в беседе с «360» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Пока не надо паниковать. Сейчас резко снизились контакты между странами, прежде всего с нашей страной», — успокоила Ярцева.

Россиянам не нужно тревожиться, однако нужно следить за развитием ситуации, отметила в разговоре с «360» профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

«Поводов для тревоги нет, но подход у России к поступающей информации должен быть», — сказала Калинина.

Геи в зоне риска

Сейчас обезьянью оспу выявляют у людей, которые не посещали эндемичные страны, что в ВОЗ назвали «в высшей степени необычным явлением». И в основном оспу обезьян сейчас выявляют у мужчин, которые имели секс с мужчиной, то есть у геев и бисексуалов.

Иммунолог Калинина отметила, что про ВИЧ-инфекцию тоже была теория, что она пошла от обезьян.

«Надо все-таки вирус посмотреть. <…> Это все вилами по воде. Уже проходили, когда пытались доказать, что человек заразился ВИЧ от обезьян. Это все не так, потому что выяснилось, что у обезьян это мутация, отличная от человека, что человек не может заразиться от обезьяны», — сказала Калинина.

Но теледоктор Александр Мясников заявил, что заразиться оспой обезьян от другого человека можно и просто при общении, если находиться на расстоянии метра и разговаривать три часа.

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Обычная вакцина поможет?

В центре «Вектор», который известен по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона», ранее заявили, что вакцина от натуральной оспы, которую искоренили во всем мире еще в 1980-е годы, эффективна и против оспы обезьян. Сейчас в России прививают только медиков, потому что они наиболее подвержены инфекции.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также отмечала, что прививка от обычной оспы защищает на 85%. А поскольку вирусы похожи, она может защищать и от обезьяньей оспы.

Вакцины от обезьяньей оспы пока не существует, но в России есть все для того, чтобы ее разработать.

«Я надеюсь, что мы поступим так же, как мы поступили с ковидом. Нам не нужны будут никакие (зарубежные — прим. ред.) вакцины, у нас прекрасные институты, мы сами все разработаем. Вакцинный штамм оспы продолжал жить в лабораториях по всему миру, чтобы за ним люди могли наблюдать», — отметила иммунолог Ярцева.

Иммунолог Калинина отметила, что пока все, что говорят об эффективности обычной вакцины в случае с обезьяньей оспой, пока лишь популизм. Это все нужно проверять на новых кейсах.