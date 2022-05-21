Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Швейцарии

В Швейцарии зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального департамента общественного здравоохранения страны.

Инфицирование выявили у жителя швейцарского кантона Берн.

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян», — добавили в департаменте.

Всемирная организация здравоохранения уже сообщила о 80 подтвержденных случаев заболевания в 11 странах. Еще 50 случаев расследуются. На данный момент известно о заражениях в Испании, Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Германии, Канаде, Австралии, Нидерландах.

В России оспы обезьян нет. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что часть жителей, которые успели привиться от натуральной оспы, имеют иммунитет и к оспе обезьян. В 1980 году вакцинацию прекратили, когда ВОЗ объявила, что натуральная, или черная, оспа исчезла с лица земли.

Обычно редкое заболевание проходит в легкой форме, но в некоторых случаях возможны осложнения и даже смерть.