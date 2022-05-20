Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля — тогда симптомы появились у первого пациента. Об этом написала газета El Pais, сославшись на источники в сфере здравоохранения.

По мнению экспертов, некоторые случаи обезьяньей оспы произошли еще до введения режима санитарной тревоги и остались незамеченными.

«Вирус, вызывающий это заболевание, начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большинство известных инфекций произошло примерно в выходные 7 и 8 мая. Это то, что утверждают представители здравоохранения Мадридского сообщества и двух больниц в регионе», — сообщило издание.

По последним официальным данным, в Испании подтверждено семь случаев заражения оспой обезьян, еще у 29 пациентов — подозрение на заражение. В последние дни количество заболевающих растет, рассказала генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.

«Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни», — заметила она.

Санитарную тревогу в Мадриде из-за оспы обезьян объявили два дня назад. Случаи заражения также зафиксировали в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Оспа обезьян может передаваться и между людьми — заразиться можно при контакте с инфицированным. Болезнь характеризуется лихорадкой, болью в мышцах и спине, головной болью и иногда сыпью на теле. Это редкое заболевание обычно проходит сравнительно легко, но у некоторых встречаются осложнения. Риск завоза инфекции в Россию оценивается как крайне низкий.