Оспой обезьян заразились уже 92 человека в 12 странах

Число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире выросло до 92. Случаи заражения зафиксировали в 12 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Еще у 28 человек заподозрили эту болезнь.

Летальность при оспе обезьян на данный момент составляет 3,6%. Пока смертей не зафиксировано.

Для стран, в которых нашли случаи заражения, — Франция, Германия, Италия, Испания, США и другие — это заболевание нетипично, с поездками оно также не связано, заявили в ВОЗ.

В организации отметили, что в основном оспу обезьян находят у гомосексуальных мужчин. Высокому риску подвержены те, кто имел тесный физический контакт с заболевшим во время проявления симптомов. Еще один фактор риска — употребление в пищу неправильно приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения из инфицированного животного.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев зафиксировали в Африке, за ее пределы болезнь впервые вышла в 2003 году. Последняя на данный момент вспышка инфекционного заболевания случилась в Нигерии в 2017-м.

Инкубационный период оспы обезьян, как правило, длится от шести до 13 дней. Среди симптомов — сильная сыпь, головная боль, высокая температура, боль в мышцах.