Вакцина от натуральной оспы сработает и против обезьяньей

Риск завоза оспы обезьян в Россию низкий, но против инфекции эффективна и вакцина от натуральной оспы. Пока ею прививают только медиков, сообщили РИА «Новости» в научном центре «Вектор».

Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что все поксвирусы, к семейству которых относится и вирус — возбудитель оспы обезьян, дают очень хороший перекрестный иммунитет. Поэтому вакцина против натуральной оспы работала и против обезьяньей.

Сейчас от натуральной оспы в России прививают только медиков, так как они наиболее подвержены риску заражения.

Новые случаи обезьяньей оспы фиксируют в ряде стран Европы. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) ранее сообщило о росте числа заболевших оспой обезьян в стране до девяти человек. СМИ также писали, что власти Испании после выявления восьми случаев оспы обезьян в Мадриде ввели режим санитарной тревоги. Сообщалось о первых случаях заражения в Швеции, Италии, Австралии, Канаде и Германии.

Вакцинацию от натуральной оспы в России прекратили в 1980 году после глобальной ликвидации инфекции. Обезьянья оспа передается человеку от животных и имеет схожие симптомы, но обычно переносится легче.