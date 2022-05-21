Греция изучает случай возможного заражения обезьяней оспой

Подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян изучается в Греции. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

«Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу „Аттиков“, где они находятся в палатах с отрицательным давлением», — говорится в сообщении организации.

Образцы для исследований были направлены в лабораторию. Результаты будут получены в понедельник, 23 мая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 80 подтвержденных случаях заражения людей оспой обезьян в 11 странах мира, где болезнь не считается эндемичной. Также расследуются еще 50 фактов возможного заражения.

По данным специалистов, заболевание чаще всего протекает в легкой форме. При этом людям с симптомами следует обратиться к врачу.

Случаи заражения людей выявлены в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс в разгар пандемии коронавируса предсказывал, что следующей будет оспа. Миллиардер назвал происходящее «играми», но не уточнил чьими.