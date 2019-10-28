Бутина дома, Макгрегор-сквернослов и «Источник мира». Неделя в фотогалерее
О главных событиях в мире — в фотоподборке «360».
«Источник мира»
22 октября Турция решила прекратить операцию «Источник мира». Причиной тому послужили переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Бойня под Ростовом
Во вторник, 22 октября, на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района произошла перестрелка между группой мужчин. Противниками стали две семьи местных жителей — Бациевы и Дакишвили. В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Конор Макгрегор
В Россию приехал Конор Макгрегор. Он дал большую пресс-конференцию 24 октября, через два дня побывал на шоу «Вечерний Ургант» немного посквернословил и успел обидеть дагестанцев и лично Хабиба Нурмагомедова.
Мария Бутина
Мария Бутина вышла на свободу после 18 месяцев заключения в США и 26 октября вернулась в Россию. В прошлом году ее арестовали по обвинению в работе агентом иностранного государства без регистрации.
Девять жизней Абу Бакра аль-Багдади
Лидер «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая группировка) был ликвидирован во время операции в Идлибе. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Российские военные усомнились в гибели террориста.