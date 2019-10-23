Оцепление, спецтехника и комендантский час. Война двух семей под Ростовом подняла на уши весь край

Во вторник, 22 октября, на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района произошла перестрелка между группой мужчин. Противниками стали две семьи местных жителей — Бациевы и Дакишвили. В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. «360» собрал всю информацию, которая известна о происшествии к этому часу.

Конфликт между двумя семьями разгорелся около 10 лет назад. Все это время между Бациевыми и Дакишвили тянулись бесконечные судебные процессы, причиной которых стали земельные участки для выпаса скота.

РЕН ТВ сообщил, что один из членов семьи Дакишвили подал в суд на Бациева и своего бизнес-партнера Мутошвили. Он обратился в Орловской районный суд Ростовской области и потребовал признать недействительным выдел земельных участков, а также договора по продаже земельных участков, которые между собой заключали Мутошвили и Бациев.

Истец заявил, что по соглашению, заключенном еще 16 декабря 2010 года, Дакишвили являлся собственником долей двух земельных участков. Однако в 2014 году его партнер Мутошвили присвоил себе эти земли без согласия участников долевой собственности. Об этом истец узнал лишь из выписки ЕГРП в 2015 году.

Источник фото: телеканал «360»

Кровавая земля

В результате суд принял решение удовлетворить иск, однако этим дело не закончилось. Проигравшая сторона стала подавать многочисленные ответные иски и обжаловать принятые решения. В итоге некоторое время назад конфликт достиг своего пика. Бациевы засеяли то поле, из-за которого все эти годы и шел спор. Этот факт не обрадовал Дакишвили.

Представители семей Адлан Бациев и Зураб Дакишвили поругались и приняли решения в этот раз выяснить отношения не судом, а силой. Они договорились о «стрелке», куда пришли с огнестрельным оружием и битами. Вместе с зачинщиками конфликта на место встречи пришли еще несколько человек — мужчины, которые поддерживали ту или иную семью. РЕН ТВ сообщило, что в «стрелке» принимало участие всего девять человек, в то время как Life написал о 14 людях.

По предварительным данным, стрельбу начали Дакишвили. Один из лидеров этой семьи, Гога, пришел на место встречи с несколькими вооруженными людьми. У них были автомат и пистолет Стечкина. РЕН ТВ сообщил, что они изначально не были настроены на разговор и сразу открыли огонь по противникам. Эту версию подтвердил один из местных жителей. Он рассказал «360», что конфликты между семьями не раз доходили до применения физической силы, причем зачинщиком всегда были Дакишвили.

«Они были в контрах со всем хутором. Потасовки были и ранее, но обходилось одними лишь побоями, без перестрелок», — пояснил он.

В этот раз накал страстей достиг своего пика.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по региону.

В результате перестрелки погибли пять человек. Среди них, по неподтвержденным данным, трое мужчин из семьи Бацаевых, и один из семьи Дакишвили. Еще одну жертву опознать пока не удалось, сообщил местный Telegram-канал «Че по Ростову?». Еще двое мужчин — Бациев и Хусиханов — получили ранения и были госпитализированы в ЦРБ Орловского района Ростовской области. По последним данным, они находятся в реанимации.

ОМОН, БТР и не только

Остальным участникам перестрелки удалось скрыться. СК России по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следствие выясняет все обстоятельства преступления, а также определяет, кто именно причастен к его совершению.

Сейчас на месте перестрелки работают криминалисты и следователи. Местные жители рассказали «360», что поселок полностью оцеплен, туда не пускают машины. Кроме того, для жителей ввели комендантский час.

В распоряжении «360» оказались первые кадры с места происшествия после перестрелки.

Из ролика видно, что в сторону поселка съезжается вереница машин правоохранительных органов. Среди них как сотрудники местного отдела полиции, так и дорожно-постовой службы. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на месте работает «ОМОН и не только».

«Скоро будет совещание силовиков по дальнейшим действиям, всех полиция собирает», — сказал собеседник агентства.

Местные жители поделились с «360» кадрами, на которых видно, как к границе оцепления приехали два БТР. Также туда выехало руководство области.

В распоряжении «360» также оказалась ориентировка на трех жителей хутора, которых подозревают в убийстве. Полиция объявила в розыск Малхази, Рамзана и Гиоргия Дакишвили. Предполагается, что они скрылись с места преступления на автомобилях из 95 региона. Их автомобили — по предварительным данным это могли быть черный джип, ВАЗ-2109 вишневого цвета, черный Mercedes, ВАЗ-21074 или Lada Priora — также объявлены в розыск.