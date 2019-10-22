Турция прекратила «Источник мира» после переговоров с Путиным

Турция решила прекратить операцию «Источник мира». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привел «Интерфакс».

По словам главы МИД России, военная операция на севере Сирии будет прекращена в ближайшее время. Остальные шаги президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган ожидает от курдов.

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Эрдоган объявил о начале «Источника мира» в Сирии 9 октября. Президент Турции заявлял, что операция направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государства»*. Сразу же после заявления Турция нанесла несколько ударов по сирийским городам, находящимся на границе обеих стран. Эрдоган также сообщил, что в рамках операции будет создана безопасная территория, на которую смогут вернуться сирийские беженцев, которые в настоящий момент находятся на территории Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что в ходе операции были уничтожены 775 террористов. Кроме того, погибли семь турецких военнослужащих, 20 мирных граждан и 79 бойцов Сирийской национальной армии. Турция, в свою очередь, потеряла 11 военных.

В результате турецким военным удалось очистить террористов 2,2 тысячи квадратных километров. Они смогли установить контроль над 160 населенными пунктами, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в России.