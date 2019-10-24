Главное из встречи с Конором Макгрегором: квартира в Москве, месть Хабибу и русский двойник

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция ирландского бойца Конора Макгрегора. Ничего определенного о предстоящих боях он не сказал — даже точная дата его возвращения в октагон пока не известна наверняка. Тем не менее боец много сквернословил и говорил о Хабибе. «360» собрал для вас самое интересное.

Макгрегор рассказал, что в следующий раз выйдет в октагон 18 января в Лас-Вегасе. А вот будущий противник его не интересует. «Спросите у UFC, кто будет моим соперником. Спросите у них, потому что мне совершенно наплевать», — сказал он на пресс-конференции.

После этой загадочной встречи ирландец собирается биться с победителем Масвидал — Диаз, а после, если получится, — с Хабибом Нурмагомедовым. Свой последний бой Конор Макгрегор провел в 2018 году. Его соперником был именно Нурмагомедов, причем победа осталась за дагестанцем.

О Хабибе и России

Один из самых животрепещущих вопросов, которые возникают при упоминании о Коноре Макгрегоре, а что там Хабиб? Но Конор все так же настроен агрессивно — начал оскорблять самого Хабиба, а заодно и всех дагестанцев. Журналистов интересовало, ждет ли ирландец провокаций со стороны своего несдержанного русского противника и его команды, но Конор ограничился обвинением в трусости. «Ни один сюда не пришел, но я готов. Я остановился в „Ритце“, пусть приходят. Но они не придут, так как они дагестанцы», — сказал он.

Кроме того, Макгрегор сказал, что «Хабиб может прятаться и биться в других дивизионах, но я его найду. Это вражда». Что из этого выйдет, мы, скорее всего, увидим. Конор уточнил, что надеется на скорый реванш — но только в Москве. Боец даже пообещал не пить во время тренировок и рассказал, что сейчас приучает себя раньше вставать и раньше ложиться.

Из приятного россиянам Макгрегор сказал две вещи: что ему бы хотелось иметь землю или хотя бы просто жилье в Москве и что он не говорит по-русски дальше фразы «на здоровье».

Москва встретила бойца позитивно — на конференцию приехал двойник Макгрегора, надеясь получить виски от кумира лично. Молодой человек прикатил к месту проведения конференции на тонированном «Гелике», ему даже удалось ввести в заблуждение фанатов своим появлением. Молодой человек оделся в традиционный костюм-тройку и солнцезащитные очки. Получилось, кажется, неплохо.