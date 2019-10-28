Девять жизней Абу Бакра аль-Багдади. Правда ли, что он мертв?

Лидер «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая группировка) был ликвидирован во время операции в Идлибе. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Российские военные усомнились в гибели террориста. О том, сколько раз «погибал» Абу Бакр аль-Багдади — в материале «360».

Заявление США

В телеобращении Трамп заявил, что террорист номер один для американских военных был ликвидирован в ночь на 27 октября в сирийской провинции Идлиб рядом с турецкой границей.

«Силы специальных операций США провели опасный и дерзкий ночной рейд в северо-западную Сирию, чтобы выполнить эту миссию», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что во время спецоперации не погиб ни один американский военнослужащий, «в то время как большое количество бойцов и соратников Багдади были убиты вместе с ним».

Из дома, где находился лидер ИГ*, военные вывели 11 детей, которые остались невредимыми.

В это время аль-Багдади с тремя своими детьми попытался бежать по подземному ходу, который оказался заблокирован. В тоннеле его преследовали собаки.

«В итоге он взорвал себя вместе с тремя детьми», — сообщил Трамп, добавив, что в результате тело джихадиста было обезображено до неузнаваемости. Его личность подтвердила экспертиза ДНК.

До этого о гибели аль-Багдади сообщили крупнейшие американские СМИ, ссылаясь на источники. Они заявили, что авиация США разбомбила здание вблизи деревни Бариша, в котором укрывался главарь ИГ*.

Деревня находится в пяти километрах от границы с Турцией. Ближайшие территории, после окончания турецкой операции в регионе, с недавнего времени патрулирует российская военная полиция.

Также неофициально сообщалось, что в ходе операции погибли от шести до семи человек. В соцсетях распространилось видео вероятных последствий атаки.

«Я хочу поблагодарить народы России, Турции, Сирии и Ирака, а также я хочу поблагодарить сирийских курдов за определенную поддержку, которую они смогли оказать нам», — сказал в обращении Трамп.

В том, что касается российской помощи, по версии американских изданий, речь шла о предоставлении воздушного пространства для пролетов американской авиации.

Реакция Минобороны

Между тем, в Минобороны России заявили, что не оказывали содействие американцам и усомнились в проведении самой операции, как и в гибели Абу-Бакра аль-Багдади.

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой „операции“, каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что за последние дни Минобороны не зафиксировало ударов американской авиации или союзников США по провинции Идлиб.

Также он сообщил, что российским военным «неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство» Идлиба в ходе этой операции.

Конашенков поставил под сомнение и значимость уничтожения лидера ИГ*. По его словам, с момента «окончательного разгрома» группировки в начале 2018 года «очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади «абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии» не имеет.

Прошлые «смерти» и их опровержения

Охота за лидером «Исламского государства»* началась как минимум в 2011 году. Тогда Госдепартамент США объявил о награде в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении джихадиста.

В 2014 году его группировка в течение месяца захватила значительную часть северного Ирака, включая город Мосул. 29 июня аль-Багдади провозгласил создание «халифата» на подконтрольных боевикам территориях Ирака и Сирии. «Халифат» нарекли «Исламским государством Ирака и Леванта» — ИГИЛ*.

В ночь на 26 февраля 2015 года коалиция во главе с США нанесла удар по иракскому району Аль-Каим. В результате были уничтожены десятки джихадистов, среди них, как заявлялось, мог быть и аль-Багдади.

Позднее различные издания сообщали, что лидер ИГ* получил тяжелое ранение. В других сообщениях говорилось, что он умер в больнице сирийского города Ракка, а боевики «Исламского государства»* якобы присягнули новому лидеру.

В декабре 2015 года в СМИ появилась информация, что аль-Багдади был на лечении в Турции, откуда тайно перебрался в Ливию.

Летом 2016 года снова вышли заметки о том, что его убили в результате удара международной коалиции в окрестностях Ракки. Якобы аль-Багдади получил смертельное ранение и скончался в окружении боевиков.

Летом 2017 года Минобороны России предположило гибель аль-Багдади во время удара российских ВКС по Ракке 28 мая. В этот день там проходило совещание «военного совета» ИГ*.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — сообщали в пресс-службе Минобороны.

В сентябре того же года группировка обнародовала длинную запись разговора аль-Багдади. В своей речи джихадист упомянул недавние события, например, занятие Мосула иракскими правительственными войсками в июле 2017 года.

В феврале 2018 года в СМИ вновь появились публикации о том, что аль-Багдади находится при смерти в одном из сирийских полевых госпиталей. В августе члены группировки распространили новое аудиосообщение, в котором глава «халифата» призвал к продолжению «джихада».

В декабре того же года в Пентагоне предположили, что главарь группировки прячется в пустыне у реки Евфрат.

В апреле 2019 года ИГ* впервые за несколько лет распространило пропагандистское видео с участием аль-Багдади. На кадрах лидер группировки не кажется больным или немощным. Он говорил о битве за сирийский городок Багхуз на реке Евфрат и признавал поражение «Исламского государства»*.

Погиб ли он, наконец, в этот раз, покажет время.

*«Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая группировка.