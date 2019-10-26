Мария Бутина вышла на свободу. Но это еще не конец истории

Мария Бутина вышла на свободу после 18 месяцев заключения в США и уже летит в Россию. В прошлом году ее арестовали по обвинению в работе агентом иностранного государства без регистрации. Но уже сегодня она будет дома. Впрочем, для нее история не закончилась. Адвокаты и правозащитники, помогавшие Бутиной в этом деле, по просьбе «360» рассказали, как удалось добиться относительно скорого возвращения россиянки и какие трудности ждут ее впереди.

Срок заключения Марии Бутиной истек 25 октября. Россиянка на свободе, и уже летит в Москву. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал «360», что накануне освобождения разговаривал с Бутино, й и уточнил, что настроена она оптимистично и очень хочет домой, к родным. В России Ионов встретит россиянку в аэропорту вместе с ее сестрой и отцом.

Это, безусловно, победа. Право в Штатах прецедентно. Если бы Бутина получила не 18 месяцев, а 10-11 лет, как просила прокуратура, в дальнейшем россияне, которых преследовали бы по этому очень странному закону, получали бы крупные сроки Александр Ионов.

Добиться скорого освобождения Бутиной получилось благодаря хорошо выстроенной защите. В этом уверен вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников. По его словам, была проделана большая работа и российскими правозащитниками, и МИД РФ, и лично уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

«Мы с коллегами делали все от нас зависящее, чтобы максимально защитить Марию. В частности, удалось изменить условия содержания на более мягкие. Отдельная проблема была с финансированием работы адвокатов. В США они очень дорогие. Баснословные деньги нужны были», — отметил Мельников.

Сейчас долг адвокатам составляет порядка 100 тысяч долларов. По приезде на родину Бутиной надо будет пройти медицинское обследование, дабы убедиться в своем здоровье, социализироваться и найти работу, чтобы оплатить адвокатов. Об этом рассказал Ионов. По его мнению, при средней зарплате по стране 80 тысяч рублей отдавать долг Мария будет долго. А это значит, что помощь ей еще понадобится.

Правда, Мельников назвал Бутину «сильной девушкой». Он уверен, что она быстро адаптируется, несмотря на весь ужас, который пережила за месяцы заключения.

Президент Фонда защиты национальных ценностей и председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич также отметил, что Мария «с честью выдержала» сложную ситуацию и «надуманные обвинения».

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Он напомнил, что история про иностранных агентов в США — требование властей, чтобы любой человек, который хочет заниматься общественной деятельностью, «народной дипломатией», обязан встать на учет. Собеседник «360» провел параллель с нацистской Германией, где евреев заставляли носить одежду с желтой звездой.

«Если ты хочешь, чтобы твоя страна дружила со Штатами, ты должен зарегистрироваться и получить карточку, что ты иностранный агент. Чтобы на тебя все тыкали пальцем и говорили, что ты хочешь сделать плохо США. Это дико. Любой человек, который ведет себя в Штатах не как обычный любитель шопинга, может вызвать подозрение», — заявил Малькевич.

Марию Бутину задержали в США в июле прошлого года. Ее осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Россиянка признала себя виновной. Если бы она не сделала этого, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.