Не только эпатаж. Как Владимир Жириновский хотел изменить Россию

Днем 6 апреля стало известно о смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР на протяжение 30 лет был одной из самых заметных фигур в российской политике. Несмотря на свой скандальный образ, он был человеком с четкой позицией и способностью понимать значимость вопросов, на которые другие могли не обращать внимания.

Многим россиянам Владимир Жириновский запомнился как эпатажный политик и автор скандальных или пророческих высказываний. Жириновский действительно был одним из самых ярких, оригинальных и сильных российских политиков конца XX– начала XXI века, подчеркнул политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с «360».

На протяжении 30 лет Жириновский был бессменным лидером единственной партии, которая наряду с КПРФ была представлена во всех созывах Государственной Думы. Но его роль далеко не ограничивалась лишь этим долгожительством в российской политической картине.

«Владимир Вольфович являлся активным противником вооруженного столкновения в октябре 1993-го (расстрел Белого дома в Москве — прим. ред.). Он был единственным политиком, который открыто и громко заявил, что тот конфликт, разделение общества на сторонников президента Бориса Ельцина и его противников является трагедией для российского общества Владимир Шаповалов.

Эта позиция Жириновского, по мнению политолога, отразилась на всей дальнейшей карьере политика. Именно из-за этой позиции лидера ЛДПР на последовавших первых думский выборах его партия заняла первое место, уверен Шаповалов.

«Это именно следствие того, что избиратели оценили не только харизматичность и яркость Жириновского, но и солидаризовались с ним в оценке драматических событий 3–4 октября», — объяснил он.

Твердость убеждений

Жириновский всегда очень последовательно и твердо отстаивал свои убеждения, подчеркнул Владимир Шаповалов. Даже у тех, кто не мог согласиться с позицией лидера ЛДПР, его сила воли и аргументация не могли не вызывать уважения.

«Нужно отдать ему должное в его последовательности и убежденности в своих взглядах и на прошлое, и на настоящее, и на будущее России. В частности, Жириновский всегда был убежденным сторонником унитарного государства», — объяснил Шаповалов.

Я считаю, что Россия должна быть федеративным государством, но Жириновский был политиком, который находил аргументы и умел быть убедительным Владимир Шаповалов.

То же касается, по мнению Шаповалова, и взглядов Жириновского на историческое прошлое России. Политолог подчеркнул, что лидер ЛДПР всегда выступал последовательным противником революций и внутренних конфликтов, защищая и поддерживая идею сильного государства.

«Этому нужно отдать должное, потому что это серьезная гражданская позиция», — уверен Шаповалов.

Политолог также обратил внимание на то, что Владимир Жириновский всегда очень последовательно защищал Крым и Донбасс, выступая в поддержку русскоязычного населения этих регионов, и никогда не изменял своей позиции.

Аналитик или провидец

Многие идеи Жириновского были высказаны существенно раньше срока — в общественное сознание они начинали проникать позднее и даже становились серьезными вопросами политической действительности России, заявил «360» российский историк и политолог Вардан Багдасарян.

«Например, в 2009 году Жириновский предлагал отменить мораторий на смертную казнь. Сегодня Дмитрий Медведев выступает с этой позицией, хотя в 2009 это казалось невозможным», — добавил он.

Также Жириновский одним из первых заговорил о необходимости укреплять позиции русского народа в России, отметил Багдасарян. Эта идея в итоге была принята властью и отразилась в поправках к Конституции, принятых в 2020 году.

Многие вещи, которые озвучивались Жириновским, со временем становились базовыми положениями общественного дискурса Вардан Багдасарян.

С тем, что Владимир Жириновский обладал редким аналитическим талантом, согласился и Владимир Шаповалов. В пользу недюжинного ума и образованности лидера ЛДПР говорили его вдумчивый и подробный анализ различных ситуаций, прогнозирование и выводы, которые он делал относительно внешней и внутренней политики России.

«Нужно отдать должное Жириновскому, как очень талантливому, авторитетному политику, который на протяжении трех десятков лет смог завоевать и сохранить авторитет, популярность, значимость среди весьма существенной части российского общества», — сказал Шаповалов.

Сторонник империи

Одной из важнейших позиций Жириновского как политика, по словам Вардана Багдасаряна, была его приверженность идее восстановления могущества Российской Империи. И хотя некоторые считают такую риторику исключительно средством эпатирования публики, достаточная часть россиян поддерживала подобные идеи Жириновского.

«Жириновский занимал определенную нишу в политической жизни России, эта ниша была связана с восстановлением имперского могущества России», — уверен он.

Жириновский выступал как фигура, выходящая за рамки политической классики. В свете современных вызовов многие положения его получают дополнительную актуализацию Вардан Багдасарян.

Однако концептуально идеология восстановления имперской России, по мнению историка, так и не нашла окончательного выражения в пропагандистской деятельности Жириновского.

«Целостная идеология не сложилась, это не позволяло аккумулировать достаточно сторонников под соответствующими знаменами», — сказал он.

Тем не менее то, что Жириновский не мог привлечь идеологически, он добирал своей харизмой и ораторским искусством. Багдасарян подчеркнул, что в этом плане лидеру ЛДПР не было равных на российской политической арене.

«Как оратор, причем в манере агрессивной полемики, Жириновский безусловно занимал первое место среди крупных российских политиков. Однако слабая сторона — продолжение сильной: зачастую вследствие такой агрессивной полемики он переходил в некую, как многим казалось, клоунаду, и его воспринимали не совсем серьезно», — заключил Багдасарян.