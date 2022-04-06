«Прекрасный оратор, умевший зажигать». Лев Новоженов поставил Жириновского в один ряд с Цицероном

Владимир Жириновский был остроумным и прекрасным оратором. Своими воспоминаниями о лидере ЛДПР, скончавшемся на 76-м году жизни после болезни, с «360» поделился тележурналист Лев Новоженов.

Новоженов рассказал, что помнит Жириновского еще по работе на телевидении в 1990-е годы.

«Я его помню еще по „останкинским“ временам начала 1990-х, он был у меня в студии пару раз. Один раз я его снимал в Государственной думе. Конечно, это был один из наиболее интересных людей. Остроумный, прекрасный оратор, умевший зажигать аудиторию», — сказал телеведущий.

Новоженов считает, что Жириновского можно поставить в один ряд с такими ораторами, как Цицерон. И сейчас нет таких личностей, которые бы могли занять место Жириновского в российской политической жизни, убежден журналист.

«Есть подражатели, которые более-менее могут приблизиться к образцу в лице Владимира Вольфовича. Но только приблизиться. Совпасть с ним практически невозможно», — отметил Новоженов.

Имя Жириновского уже стало нарицательным, добавил журналист.

Ранее своими воспоминаниями о Жириновском с «360» поделились депутат Госдумы Виталий Милонов, юрист Михаил Салкин.