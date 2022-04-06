«Я такой, какой есть. В этом моя прелесть». Владимир Жириновский проделал большой путь и ушел с борьбой

В Москве скончался лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о его смерти на заседании парламента, депутаты почтили память политика минутой молчания. В начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Одному из самых известных и одиозных политиков России было 75 лет. Его визитной карточкой были смелость и импульсивность.

Биография Владимира Жириновского

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. С отличием окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году. А в 1977-м — вечернее отделение юридического факультета университета по специальности «юрист».

Будущий лидер ЛДПР получил докторскую степень по философии и звание заслуженного юриста Российской Федерации. Его представляли ко многим государственным наградам, вручали ордена, медали и знаки отличия.

Членом ЛДПР стал в 1989 году, а с 31 марта 1990-го — возглавил партию. Был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

Жириновский опубликовал более 500 книг, в том числе 100 томов «Политической классики». Владел английским, французским, немецким и турецким языками.

О его смерти сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что уход лидера ЛДПР — это невосполнимая потеря для всех, а личность политика настолько масштабна, что без него нельзя представить историю развития политической системы современной России.

Главные фразы

Жириновский часто выступал с яркими, запоминающимися заявлениями о ситуации в России и мире. Например, предлагал ввести слежку за чиновниками: для искоренения коррупции контролировать их документооборот, счета и прослушивать звонки.

«Не хочешь, чтобы за тобой следили, — имеешь право, уходи с должности. А вернее — не приходи! Только 22% граждан готовы сообщить о взятках — боятся. Давайте сделаем так, чтобы не боялись. Сообщил о миллионной взятке — дайте ему хотя бы 50 тысяч рублей. И побегут! В очередь встанут сообщать», — цитировал депутата сайт «Дума ТВ».

Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть Владимир Жириновский лидер ЛДПР.

В 2019 году по его инициативе изменился порядок работы Госдумы. По вторникам парламентарии стали проводить в нижней палате на час дольше, а в рамках «десятиминутки» по четвергам слово давали только руководителям фракций.

«Нам надо быстрее принимать те законы, над которыми мы работаем. Именно этого ждут от нас граждане. Мы за 102 года столько законов перебрали, что-то отменили, что-то приняли — и ничего хорошего в итоге нет. Нужно так принимать законы, чтобы они веками действовали», — отмечал Жириновский.

Он также предлагал бывшим советским республикам войти в состав РФ. Естественно, на добровольной основе.

«Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли — хватит. Пора возвращаться домой», — заявил лидер ЛДПР в День солидарности трудящихся в 2018 году.

Жириновский выступал за гуманизацию уголовного законодательства и предлагал заменить тюремные сроки для совершивших нетяжкие правонарушения другими наказаниями. Поддержал политик и переход на четырехдневную рабочую неделю.

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы вкалывать день и ночь. Больше надо отдыхать Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР часто обращался к молодежи, выдвигал смелые инициативы по поддержке молодых специалистов и семей.

«Молодые люди! Стремитесь всего добиваться сами. Это закаляет характер, волю, делает жизнь в будущем легче. <…> Ищите себя, будьте смелыми, решительными, ничего не бойтесь и не стесняйтесь», — говорил он.

Источник фото: телеканал «360»

Прогнозы Жириновского по Украине

Жириновский часто давал прогнозы по ситуации на Украине, многие из которых сбылись. Еще в 2006 году он говорил, что НАТО не нужна Украина, а истинная цель Альянса — столкнуть Россию и Украину лбами.

Политик предупреждал в 2008 году о том, что Россия не бросит население Донбасса, если его начнут притеснять.

«Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — говорил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский часто напоминал, что в Крыму и Донбассе живет русское население и когда-то эти территории были в составе России. В 2010 году лидер ЛДПР предсказывал, что регионы опять станут российскими в течение пяти лет. Его прогноз отчасти сбылся: в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

Относился к ковиду слишком серьезно

Во время пандемии COVID-19 Владимир Жириновский яростно критиковал тех, кто не соблюдал антикоронавирусные меры. Нарушителей он называл вредителями и диверсантами, призывая строго их наказывать. Политик указывал и на человеческий эгоизм.

«Даже под угрозой пандемии мир не смог объединиться, чтобы быстрее создать вакцину. Все пошли своим путем, и вакцину еще ждать минимум несколько месяцев», — писал Жириновский в Telegram-канале.

После появления вакцины лидер ЛДПР привился сам и призывал вакцинироваться всех россиян.

«Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра имени Чумакова. <…> В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года», — приводил себя в пример Жириновский.

Противников вакцинации он призывал убирать из эфира, а выступающих против прививки врачей — жестоко наказывать.

Последние дни Жириновского

Около двух месяцев Владимир Жириновский боролся за жизнь, его состояние то ухудшалось, то становилось лучше.

В Минздраве 9 февраля подтвердили, что Жириновский находится под присмотром врачей в ЦКБ. В этот же день появились первые слухи о болезни главы ЛДПР. Информация поступала разная — в том числе СМИ писали о серьезном поражении легких у политика из-за COVID-19. По официальным данным, состояние Жириновского медики оценивали как стабильное. Необходимости в подключении к ИВЛ не было.

А 16 марта в состоянии политика наблюдалась положительная динамика. Неделю его состояние было стабильным: в ЛДПР сообщали, что ухудшений нет.

В СМИ 25 марта появились сообщения о смерти Владимира Жириновского, это подтверждал сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин. Однако эту информацию опроверг Вячеслав Володин. Он заявил, что состояние политика действительно тяжелое и врачи борются за его жизнь.

«Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — писал Володин.

Фракция ЛДПР заявляла, что никаких негативных перемен в здоровье Жириновского нет, его состояние стабильно. Врачи отправили политика на плановую процедуру. Тем не менее 6 апреля Володин на заседании Госдумы объявил о смерти Жириновского. В пресс-службе Минздрава сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь главы ЛДПР.