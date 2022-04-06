«Все вернется в состав России». Что Жириновский говорил о Крыме и Украине

Глава ЛДПР Владимир Жириновский умер, так и не успев высказаться о спецоперации на Украине. При этом, как утверждали в его окружении, когда политик вышел из комы, он тут же ознакомился со всеми материалами. Ведь он и ранее часто комментировал тему Украины и даже предсказал некоторые события. «360» собрал его цитаты.

Был в курсе ситуации на Украине

Владимир Жириновский вышел из медикаментозного сна, в котором находился несколько недель, 11 марта. В тот же день политик сразу начал изучать новости и даже давать первые поручения. В пресс-службе партии рассказали «Газете.ru», что он не был удивлен сообщениям о спецоперации.

«Владимир Жириновский и так в курсе ситуации на Украине. <…> Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине, свидетелями тому была вся страна», — заявил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

Подтверждать или опровергать улучшение состояния Жириновского, а также информацию о медикаментозном сне в пресс-службе ЛДПР тогда не стали.

Пророчество о защите ДНР и ЛНР

Многие прогнозы Жириновского стали настоящими пророчествами. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов. Жириновский решительно поддержал Крымскую весну, много сделал для реализации важных для нашей республики инициатив», — написал Аксенов в Telegram.

Самые ранние высказывания Жириновского об Украине сейчас действительно называют пророческими. Похоже, знаменитый политик предвидел развитие событий еще в 2006–2008 годах. Так, на Youtubе-канале ЛДПР-ТВ опубликовали интервью лидера ЛДПР показанное на украинском телевидении 14 лет назад.

«Но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, население выступит против, а над ним будут издеваться… Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — заявил Жириновский.

Все вернется в Россию

Канал DaiFiveTop напомнил, что в 2008 году Жириновский предсказал и вхождение в состав России полуострова Крым.

«Постепенно все вернется [в состав России]: и Крым, и Севастополь, и Абхазия, и Осетия, и все остальное», — заявил тогда политик.

Кстати, в том же ролике DaiFiveTop рассказали, как лидер ЛДПР в 2004 году предвидел, что следующим президентом США станет темнокожий мужчина. Напомним, в 2009 году на пост главы страны взошел Барак Обама.

Пушечное мясо

В 2006 году Жириновский обратился к украинской «элите». Он пояснил, зачем она нужна США и НАТО — вернее, не нужна совсем. Лидер ЛДПР подчеркнул, что главным интересом политиков является Крым. Ведь это — очень удачное место для размещения флота.

«Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — процитировала Жириновского «Комсомольская правда».

Жириновский о потере Крыма

Потерю Крыма в свое время Россией Жириновский называл одной из самых болезненных для РФ. Более того, он сравнивал 16 марта 2014 года с 9 Мая.

«16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины», — процитировал лидера ЛДПР «Царьград».

Никто не примет

Также в соцсетях стала популярной запись, на которой лидер ЛДПР еще в 1998 году «предвидел» сложности Украины на пути вступления в НАТО и Евросоюз. Всего за несколько месяцев ролик собрал в TikTok больше четырех миллионов просмотров.

«Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество — никуда», — заявил Жириновский.

Русский дух

Говорил Жириновский об Украине и в контексте сказок. Он напомнил украинским коллегам, что в рассказах есть именно Русь.

«Есть такая сказка, где говорится: „Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!“. Но нигде нет никакой такой сказки, где бы говорилось: „Здесь Украиной пахнет!“» — процитировало Жириновского РИА «Новости».

Великая страна

При этом саму спецоперацию лидер ЛДПР призывал начать значительно раньше — сразу после Нового года. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Часа в четыре утра, когда уже все подшофе», — процитировала Жириновского «Газета.ru».

Еще в прошлом году Жириновский намекнул на возможное начало военных действий в 2022-м.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. <…> Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нас заткнут. И будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России», — заявил политик.

Партия ЛДПР в начале марта также огласила мнение лидера о нынешней ситуации. Тогда Жириновский уже лежал в больнице и за его жизнь боролись врачи. Политик заявил о необходимости придерживаться жесткой позиции в ситуации по Украине. Кроме того, нужно сделать так, чтобы все требования РФ были выполнены. Владимир Путин напомнил о непоколебимости политика в отстаивании интересов России.