Кандидат политических наук, профессор Финансового университета, заведующий кафедрой «Прикладная политология» Константин Симонов рассказал о личном опыте общения с Владимиром Жириновским. В беседе с «360» он назвал его одним из первых публичных политиков России и объяснил противоречивость многих заявлений лидера ЛДПР.

Эксперт признал, что Владимир Жириновский — фигура противоречивая, сложная и неоднозначная. Но это один из первых немногих по-настоящему публичных политиков в России. Причем он начинал свою карьеру еще в Советском Союзе, 30 лет возглавлял партию, созданную им же в период, когда в стране появилась многопартийность.

«Владимир Вольфович, конечно, был очень ярким, опытным и мудрым политиком. Его противоречивость и жесткость многих заявлений как раз связана с тем, что он чувствовал и знал своих избирателей», — объяснил Константин Симонов.

По его воспоминаниям, лидер ЛДПР был очень гибким и умел общаться с разной аудиторией, не прятался от нее. Он одновременно был способен и на эпатаж, и на содержательный разговор.

«С точки зрения публичной политики для России это большая потеря. Для партии, конечно, тяжелейшая потеря», — сказал профессор.

Константин Симонов был знаком с политиком лично — тот стал героем первого выпуска программы «Поздний разговор» на НТВ. Она задумывалась как спокойный содержательный разговор с российскими политиками и крупными чиновниками, и Владимир Жириновский прекрасно прочувствовал этот формат.

«Мы думали, кого же позвать на первый выпуск, кто же был наиболее содержателен и восприимчив к формату, потому что это была не крикливая передача, а именно рассуждающая. И, недолго думая, остановили выбор на Владимире Вольфовиче. Меня действительно поразило, что человек тогда понимал, что есть ток-шоу, крупные форматы, или дебаты, а есть содержательный, вдумчивый разговор. Он моментально встраивался, и это было очень интересно», — рассказал эксперт.

Как и многие другие эксперты Константин Симонов указал на политическое чутье Владимира Жириновского. На старых записях с выступлений политика видно: то, о чем он говорил раньше, реализуется сейчас.

«Тогда это воспринималось как политический эпатаж. Но действительно очень многое из того, что в свое время было произнесено Жириновским, мы видим сейчас. Эти вещи теперь, спустя годы, воспринимаются абсолютно по-другому. И это тоже такой довольно интересный момент с точки зрения переосмысления того, что он говорил публично за эти 30 лет», — сказал профессор.