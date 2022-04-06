Жириновский — не только эпатаж. Политолог отметил гибкость главы ЛДПР
Профессор Финансового университета назвал Жириновского одним из первых публичных политиков России
Кандидат политических наук, профессор Финансового университета, заведующий кафедрой «Прикладная политология» Константин Симонов рассказал о личном опыте общения с Владимиром Жириновским. В беседе с «360» он назвал его одним из первых публичных политиков России и объяснил противоречивость многих заявлений лидера ЛДПР.
Эксперт признал, что Владимир Жириновский — фигура противоречивая, сложная и неоднозначная. Но это один из первых немногих по-настоящему публичных политиков в России. Причем он начинал свою карьеру еще в Советском Союзе, 30 лет возглавлял партию, созданную им же в период, когда в стране появилась многопартийность.
«Владимир Вольфович, конечно, был очень ярким, опытным и мудрым политиком. Его противоречивость и жесткость многих заявлений как раз связана с тем, что он чувствовал и знал своих избирателей», — объяснил Константин Симонов.
По его воспоминаниям, лидер ЛДПР был очень гибким и умел общаться с разной аудиторией, не прятался от нее. Он одновременно был способен и на эпатаж, и на содержательный разговор.
«С точки зрения публичной политики для России это большая потеря. Для партии, конечно, тяжелейшая потеря», — сказал профессор.
Константин Симонов был знаком с политиком лично — тот стал героем первого выпуска программы «Поздний разговор» на НТВ. Она задумывалась как спокойный содержательный разговор с российскими политиками и крупными чиновниками, и Владимир Жириновский прекрасно прочувствовал этот формат.
«Мы думали, кого же позвать на первый выпуск, кто же был наиболее содержателен и восприимчив к формату, потому что это была не крикливая передача, а именно рассуждающая. И, недолго думая, остановили выбор на Владимире Вольфовиче. Меня действительно поразило, что человек тогда понимал, что есть ток-шоу, крупные форматы, или дебаты, а есть содержательный, вдумчивый разговор. Он моментально встраивался, и это было очень интересно», — рассказал эксперт.
Как и многие другие эксперты Константин Симонов указал на политическое чутье Владимира Жириновского. На старых записях с выступлений политика видно: то, о чем он говорил раньше, реализуется сейчас.
«Тогда это воспринималось как политический эпатаж. Но действительно очень многое из того, что в свое время было произнесено Жириновским, мы видим сейчас. Эти вещи теперь, спустя годы, воспринимаются абсолютно по-другому. И это тоже такой довольно интересный момент с точки зрения переосмысления того, что он говорил публично за эти 30 лет», — сказал профессор.