Не президент, а слабак. ИноСМИ набросились на Байдена после саммита с Путиным

Саммит России и США обсудили все, включая зарубежную прессу. Аналитики назвали поведение Байдена на встрече слабым и наивным. Они отметили, что Путину все равно, каков будет итог переговоров, и он не боится санкций. Многие СМИ подчеркнули — победителем из этой встречи вышел российский президент.

The New York Times написала, что поведение Байдена на саммите подчеркнуло неизменную черту его президентства — упорный оптимизм. По словам критиков, он граничит с тревожной наивностью. Некоторые успели обвинить Байдена в нежелании видеть реальность, а также усомнились в его готовности противостоять надвигающимся вызовам.

Газета также подчеркнула, что Путину разговоры с Байденом безразличны. Он не боится его и санкций, а значит президент США говорит в пустоту.

Не президент, а слабак

В комментариях под одной из статей Fox News читатели тоже жестко раскритиковали своего президента. Пользователь xman2020stlouis напсал, что происходящим руководил Путин. Именно российский президент говорил, что думает, пока Байден зачитывал заранее подготовленные ответы.

«Слабак», — резюмировал читатель.

«Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом», — отреагировал RIVERSIDECO.

Пользователь Mowerman заметил, что при прежней администрации подчиненные президента понимали, каковы были цели и задачи, но при администрации Байдена все наоборот. Именно поэтому американский президент на все вопросы отвечает расплывчато.

«Путин пришел, а кто был другой лидер?» — пошутил prophet102.

Malibuchick написал, что Путин, вероятнее всего, рассмеялся после этой встречи.

Критика не прошла незамеченной и в европейских СМИ.

«Саммит Байдена и Путина: республиканцы называют Байдена „слабаком“ в отношениях с Россией», — с таким заголовком вышел материал на France 24.

Колонка в New York Post тоже оказалась полна разочарования по отношению к американскому президенту.

«Саммит Байдена с Путиным только заставил США выглядеть слабее», — гласил заголовок статьи.

А ее автор отметил, что саммит не был удачным ни для Байдена, ни для США.

«Путин, по сути, высмеивал своего коллегу и Соединенные Штаты, в то время как Байден выглядел слабым и рассеянным», — написал журналист.

Он подчеркнул, что, возможно, дела для США обстояли бы гораздо лучше, если бы саммит вообще не состоялся.

Аналитик из The Hill тоже остался не в восторге от итогов встречи. Он начал статью со слов: «Теперь мы знаем, почему Байден боялся совместной пресс-конференции с Путиным».

Например, потому что Путин выступал более 55 минут и ответил на множество вопросов, тогда как Байден был очень краток. А под конец пресс-конференции американский лидер и вовсе сорвался на журналистку, начал защищаться и агрессировать. На фоне такого поведения Путин казался еще более сильным президентом.

Размытые итоги

Впрочем, не все СМИ обрушились на Байдена с критикой. Некоторые были более сдержанными в своих суждениях. Например, National Interest написал, что оба президента остались в выигрыше от встречи.

Джо Байден получил возможность показать, что он может отстаивать свою позицию на мировой арене. Владимир Путин показал, что Россия имеет значение. Оба лидера смогли провести саммит без скандалов и необоснованной критики. Каждый сохранил деловой тон. К тому же они смогли сделать несколько шагов к восстановлению подобия дипломатических отношений между странами, решив вернуть дипломатов.

Журнал Time отметил, что Путин был единственным мировым лидером во время европейского турне Байдена, получивший отдельный день для встречи.

Аналитик Би-би-си Джон Сопел заметил, что словам Байдена не хватило конкретики, и скорее всего Путин попробует проверить его границы.

«Байден сказал: „Мы ответим, если Россия не сделает то, что мы хотим в киберпространстве, в отношении прав человека и всего остального“. Но как ответим? Вот что непонятно», — подчеркнул эксперт.

Сопел уверен, что Путин не придаст большого значения словам Байдена. Тем более он видел множество других западных лидеров до него.

А The Guardian отметила, что саммит дал результаты, хотя от него никто ничего не ожидал.

Агентство Reuters добавило, что трехчасовые переговоры стоит описывать как деловые, а не дружеские. И что несмотря на то, что Путин и Байден стоят по разные стороны баррикад, они смогли сделать шаги навстречу друг другу по некоторым вопросам.

The Washington Post резюмировала прошедший саммит таким заголовком: «Байден и Путин провели „позитивный“ саммит, но разногласия по поводу прав человека, кибератак и Украины остались».